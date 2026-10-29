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¡Sería un fichaje bomba! Una superestrella del Arsenal vería con buenos ojos un posible traspaso al Bayern de Múnich

Bundesliga
Premier League
M. Oedegaard
Arsenal
Bayern Múnich
Fichajes

Martin Ödegaard, capitán y superestrella del Arsenal, al parecer sí se plantea fichar por el Bayern de Múnich en el futuro. Así lo informa Sky.

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Según esa información, el noruego y el Bayern de Múnich habrían mantenido contactos en varias ocasiones durante los últimos años. Como es sabido, nunca se concretó un fichaje. Ya en 2014, Ödegaard, entonces un talento excepcional de 15 años, habría participado en varias sesiones de entrenamiento de prueba con el primer equipo del Bayern. En aquel momento, el entrenador del conjunto muniqués era Pep Guardiola. Sin embargo, el centrocampista acabó descartando al Bayern y optó por fichar por el Real Madrid.

Más de una década después, Ödegaard, ahora en el Arsenal, figura entre los mejores jugadores en su posición, por lo que los rumores sobre una posible salida son recurrentes. Los responsables del Arsenal también son conscientes de ello.

¿Tiene el Bayern alguna oportunidad con Ödegaard? El Arsenal quiere adelantar a toda costa su renovación

El club londinense ya estaría trabajando entre bastidores para ampliar más allá de 2028 el contrato del jugador de 27 años. Según se informa, quiere evitar a toda costa que su capitán entre en su último año de contrato. Según Sky , ya se habría producido un primer contacto informal sobre la renovación.

Si no se alcanza un acuerdo, los Gunners podrían plantearse su venta en verano. Según la información, ya habrían llegado consultas de varios grandes clubes europeos. Por tanto, una posible salida está al menos sobre la mesa, aunque el Arsenal quiere retener a uno de sus jugadores clave.

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Por su parte, el Bayern no tiene actualmente una necesidad urgente de reforzar el centro del campo. Con jugadores como Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Jamal Musiala, Ismael Saibari y Lennart Karl, el conjunto muniqués está especialmente bien cubierto en esa posición. Por eso, el fichaje de Ödegaard no figura entre sus prioridades. El jugador, por su parte, podría imaginarse «perfectamente» un futuro fichaje por el Bayern de Múnich.

Ödegaard llegó al Arsenal en 2021, primero como cedido, antes de que el club londinense lo fichara de forma definitiva por unos 35 millones de euros. Bajo las órdenes de Mikel Arteta, se convirtió rápidamente en una pieza clave de los Gunners y terminó asumiendo la capitanía. La temporada pasada llevó al Arsenal a su primer título de la Premier League desde la legendaria temporada de los «Invincibles» en 2003/04. Hasta ahora, Ödegaard suma 46 goles y 47 asistencias en 248 partidos oficiales con el Arsenal.

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