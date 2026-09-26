Klopp había convocado originalmente a Florian Wirtz únicamente para el segundo plantel de cara a los partidos de la Nations League contra Serbia (en casa) y Grecia (fuera). Pero, debido a la rotura de fibras musculares de Jamal Musiala en el calentamiento previo al duelo con Países Bajos, Klopp lo incorporó antes de tiempo a su equipo.

Al nuevo seleccionador se le preguntó en una rueda de prensa el sábado si Wirtz era ya un candidato directo para el once inicial en el partido en casa contra Grecia este domingo en Augsburgo. Klopp rompió a reír y respondió: "Eso ya sería una barbaridad. Se enteró ayer por la mañana, llegó aquí ayer por la noche y entonces vamos y le decimos: ahora que ya estás aquí, juega directamente. Seguro que sería lo peor que podríamos hacer ahora mismo."

Wirtz se había marchado en el verano de 2025 del Bayer Leverkusen al Liverpool, el exclub de Klopp, por 125 millones de euros. Su primera temporada fue irregular y, posteriormente, disputó un Mundial flojo con la selección alemana. Actualmente, Wirtz es titular en el mediocampo ofensivo del Liverpool, aunque sigue buscando su mejor forma.

Debido a la constelación especial de ser exentrenador de los Reds, no tenía "ningún sentido" hablar sobre la situación de Wirtz en el Liverpool, consideró Klopp. "Eso nos llevaría demasiado lejos y generaría titulares que realmente no queremos generar ahora. Da igual lo que dijera, ya sea positivo o negativo, en este caso sería algo enorme."

"Wirtz llegó al Liverpool en el peor de todos los momentos"

Pese a ese aviso, Klopp se extendió después ampliamente sobre Wirtz. "Las cualidades futbolísticas de Flo Wirtz están fuera de toda duda", explicó Klopp. "Vamos a trabajar juntos para que pueda volver a mostrarlas en el campo con un ritmo de cada tres días. Vamos a intentar absolutamente aportar todo lo que podamos para ello. En general, creo que va por muy buen camino. Pero el mundo en el que vivimos es así: a la gente nunca le parece suficientemente rápido."

Según Klopp, Wirtz llegó al Liverpool en 2025 en el "peor de todos los momentos. Y con eso no me refiero a que el Liverpool hubiera sido campeón el año anterior, sino al trágico fallecimiento de Diogo Jota. Llegó a un equipo con muchísimos jugadores para los que, en ese momento, el fútbol había pasado, de forma totalmente comprensible, a un segundo plano en la lista de prioridades. Entonces llegas como jugador nuevo y todos anhelan de inmediato que alguien saque las castañas del fuego. Eso es imposible. Este año lo ha superado y seguro que ha aprendido mucho. Ahora estamos en una nueva temporada con un nuevo entrenador".

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¿Cómo fue el inicio de temporada del Liverpool y de Wirtz?

Tras una temporada sin títulos, el Liverpool se separó de Arne Slot en verano y su sucesor fue Andoni Iraola. Después de cinco partidos, el Liverpool ocupa la sexta posición de la Premier League con nueve puntos. Además, logró victorias en el estreno en la League Cup contra el Tottenham Hotspur y en la Champions League frente al Atlético de Madrid. Wirtz fue titular en seis de los siete partidos oficiales disputados hasta ahora y firmó una asistencia.

Según Klopp, Wirtz está "físicamente en muy buen estado", pero el Liverpool "está de nuevo en pleno proceso de encontrarse a sí mismo. Los atacantes siempre necesitan un equipo que funcione y que ordene todo lo que hay alrededor. Cuando siempre estás en el foco, no es fácil", dijo Klopp, antes de recordar sus palabras iniciales: "Ya he dicho demasiado sobre esto. Espero haber sido lo bastante general."

Por último, explicó: "Simplemente fue una situación muy desfavorable. Pero todos los que aman el fútbol siguen viendo qué clase de jugador excepcional es. No podemos hacer más que integrarlo en nuestro equipo con suficiente tiempo de entrenamiento, darle poco a poco seguridad, buenas sensaciones y, en el mejor de los casos, experiencias de éxito, y luego devolverlo al Liverpool."