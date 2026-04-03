«Sería fantástico llegar a ser algún día entrenador del Feyenoord»

Dirk Kuijt sigue soñando con convertirse algún día en entrenador del Feyenoord. Así lo afirma este icono del club en el podcast de Dordrecht «De Plucheplakkers».

A Kuijt, de 45 años, le preguntan si en el futuro preferiría ser entrenador del Feyenoord o seleccionador de la selección holandesa. «El Feyenoord, por supuesto».

«En ambos casos es lo más alto a lo que se puede aspirar como entrenador, pero también debo decir que, en mi mente, está muy lejos de mi alcance. Si alguna vez llegara a suceder, sería fantástico. Hubo una época en la que pensé que me convertiría en entrenador del Feyenoord. Pero entonces no salió adelante», cuenta Kuijt.

El entonces director técnico, Frank Arnesen, prefirió fichar a Arne Slot. Kuijt lo entiende. «En retrospectiva, estoy muy contento con la trayectoria que he seguido hasta ahora. El oficio de entrenador se aprende con la experiencia y estoy muy contento de estar donde estoy ahora, es lo mejor para mí».

«En el FC Dordrecht estoy bien posicionado para dar el siguiente paso. En este momento no pienso en el Feyenoord ni en la selección holandesa. No puedo negar que algún día sea un sueño», concluye Kuijt.

Antes de incorporarse al Dordrecht, Kuijt dirigió al ADO Den Haag y al Beerschot. Los Schapekoppen quieren renovar su contrato, que expira próximamente, pero el técnico de Katwijk aún tiene que tomar una decisión.

Con el Dordrecht, Kuijt ocupa actualmente el décimo puesto en la Keuken Kampioen Divisie. El club espera participar en los play-offs al final de esta temporada.