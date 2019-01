Sergio Ramos sobre Isco y Solari: "Es complicado, todos quieren jugar y es el Real Madrid"

El capitán del Real Madrid recibió el Premio Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid a Mejor Deportista Masculino.

Sergio Ramos ha recogido este jueves en Real Casa de Correos de Madrid el Premio Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid a Mejor Deportista Masculino y ha aprovechado para analizar la actualidad del club blanco.

"Es complicado, en el Madrid todo el mundo quiere jugar. Es muy complicada esa toma de decisiones del entrenador. Al final siempre estamos en quién juega, quién no juega, si hace falta un 9 o quién juega en la portería. Eso es el Madrid, hay que dar alimento a la prensa y en eso estamos, en que no os aburráis", comentó.

Asimismo el capitán blanco hizo un llamamiento a la afición blanca tras las últimas malas entradas que se han visto en el Santiago Bernabéu: “Debemos volver a fusionarnos con el Bernabéu porque estamos más distantes”.

Asimismo se mostró satisfecho por el premio: “Es una tremenda alegría y un orgullo para mí haber sido elegido mejor deportista masculino en estos Premios Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid. Me hace aún más ilusión al tratarse de un premio por representar y fomentar valores del deporte. Soy y me siento sevillano y andaluz, como todos sabéis, pero la Comunidad de Madrid me acogió hace más de 13 años y aquí he crecido como persona y como profesional, y me siento en mi casa. Represento con orgullo al Real Madrid como capitán y hemos llevado el nombre de esta Comunidad por el mundo de la manera más honesta posible, logrando títulos, dando grandes alegrías para todos los madrileños e intentando siempre estar a la altura de la Comunidad. Gracias a todos. Seguiré dando lo mejor de mí para representar los valores de este premio y las siete estrellas de la Comunidad de Madrid”.