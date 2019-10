Sergio Ramos respalda a Zidane: "El vestuario está a muerte con Zizou"

El capitán del Real Madrid apoya al entrenador galo y pasa de los rumores sobre Mourinho: "Los terceros comentarios hay que dejarlos al margen".

Sergio Ramos ha comparecido este lunes en Estambul, a horas del trascendental encuentro que el disputará el martes frente al , por la tercera jornada de la fase de grupos de la . En ese sentido, el capitán del equipo blanco ha salido a respaldar a Zinedine Zidane, el cuestionado entrenador francés que se juega una carta muy importante en Turquía.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Consultado por la situación del preparador galo, Ramos contestó: "El vestuario está a muerte con Zizou, pase lo que pase en el futuro. Es la imagen que debe dar un equipo, unido y confiando en su entrenador. Nos hubiese gustado que los resultados fuesen otros, pero el Madrid siempre vuelve. Y unidos es la forma de lograrlo. Es la dinámica que nos toca continuar. Los resultados pondrán todo en su sitio".

"Lo único que tiene en mente el Real Madrid, a pesar de lo sucedido y comentado, es ganar. Nos define como club y entidad. Después de todo, queremos reivindicarnos con un buen partido", dijo Ramos, por otro lado, sobre la necesidad de recuperarse.

"Es complicado sacar una conclusión cuando los resultados no son buenos. Hay que mejorar, tenemos que ser realistas y hacer cosas para cambiar. Los primeros minutos nos cuesta meternos en el partido, tenemos que trabajar en eso. Te quedas con el resultado de y no merecimos perder, aunque pudimos haber hecho mucho más", agregó. "A lo largo de la temporada, hicimos partidos completos y serios, pero en el fútbol vives del gol y no estamos muy acertados últimamente".

En cuanto a los rumores que ponen a José Mourinho cerca de un regreso al Santiago Bernabéu, dijo que "tenemos que estar en lo nuestro, no podemos manipular la opinión de la gente. Zizou está curado de espanto y conoce la casa, el día a día y el nivel de exigencia. Dependemos de los resultados y no tiene ninguna influencia a nivel de entrenador, creo que debemos vivir al margen del halago y de la crítica, porque saldría condicionado. El fútbol va tan rápido que no puedes quedarte anclado en cualquier declaración u opinión. La varita es distinta para algunos entrenadores y jugadores. Sería fácil decir que Zizou seguirá hasta el final de la temporada, pero el fútbol depende de resultados. Hablar de eso es incómodo para jugadores, entrenador y club, para la prensa será más interesante. Pero esto es un día a día que cansa un poco y en el Madrid ya lo sabemos, porque depende de los resultados".

El artículo sigue a continuación

"El equipo solo piensa en ganar mañana, no vamos más allá de una opinión, mucho menos de lo que quieran ciertas personas. La varita de medir es distinta para unos y para otros. Estamos muy tranquilos. Con trabajo, esfuerzo y dedicación acaban llegando las cosas. El madridismo lo que nos pide es que dejemos todo dentro del campo, la actitud es algo que no se negocia. Los terceros comentarios hay que dejarlos al margen", añadió.

"Si algo caracteriza a esta ciudad es todo el cariño que le tienen al mundo del fútbol, suele haber grandísimos ambientes. Eso es una alegría aunque sea sentirlo en contra", opinó sobre la visita al Galatasaray.

En cuanto a la posible ausencia de Radamel Falcao en el equipo turco, Ramos señaló que el delantero colombiano "lleva varias semanas sin jugar y no sabemos si será titular, pero es un gran delantero, un killer, una amenaza para el equipo rival".