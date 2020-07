Sergio Ramos: "Me quedo en el Real Madrid hasta que quiera el presidente"

El capitán blanco asegura que quiere acabar su carrera en el club capitalino; "Estará aquí toda la vida", asegura Florentino Pérez.

Sergio Ramos ha asegurado este jueves, después de consagrarse campeón de LaLiga con el , que seguirá en el club español "hasta que el presidente quiera", en relación a un Florentino Pérez que, por su parte, dijo que Ramos estará en el cuadro merengue "toda la vida".

Después de la victoria sobre el Villarreal por 2-1 en Valdebebas, donde los capitalinos ganaron su Liga número 34, Ramos habló para Movistar y comentó que "el trabajo, cuando lo haces bien, tiene recompensa. Tiene mucho mérito ganar estos 10 partidos".

Sin embargo, la frase más destacada llegó cuando le preguntaron cuánto tiempo le queda en el Real Madrid, a lo que contestó: "Lo que quiera el presi, estoy encantado, me gustaría terminar mi carrera aquí. No creo que haya problemas ni por mi parte ni por la del presidente".

Por otro lado, Ramos señaló que "ha sido una temporada atípica, teníamos que ganar todo, no dependíamos de nosotros. El margen de error no existía en nuestras cabezas y lo hemos demostrado. Estos partidos no se pueden ganar cómodos. Llevamos 34 ligas y es mi quinta con el Madrid, estoy muy contento".

Al mismo tiempo, elogió la tarea de Zinedine Zidane: "Clave, es el patrón del barco. Es el que tiene que marcar la diferencia, ha sido una persona que ha depositado la confianza en el jugador, y eso pocos lo hacen. Nos sentimos arropados y creemos en él. Que dure mucho y que se valore, es único".

Por último, en relación a la pandemia del coronavirus Covid-19, Ramos comentó que la ganada por los blancos es "la Liga del trabajo, el esfuerzo y la constancia. Esperamos que no haya más años como este".

Florentino Pérez: "Ramos estará toda su vida en el Madrid"

"Sergio Ramos estará aquí toda la vida. No sin prisa, no porque se hable de eso va a cambiar la historia. Tranquilidad todo el mundo. Él ha sido algo más que un capitán. Ha llevado al equipo con un liderazgo enorme, era una piña y él ha ocupado un lugar muy importante en este trabajo", analizaba Florentino Pérez ante las cámaras de Movistar cuando le preguntaron por el futuro del nacido en Camas.