Sergio Ramos: "Los penaltis son clarísimos y el de Vinicius es escandaloso"

"No pedimos que nos ayuden. Igual que nos pitaron el penalti de Varane en El Clásico, el de hoy pítalo y luego lo ves", dijo el capitán de Real Madrid

Sergio Ramos, defensa y capitán del Real Madrid, aseguró que "el penalti de Vinicius es escandaloso". El internacional español se refería así a una de las grandes polémicas en la noche del Santiago Bernabéu, donde la Real Sociedad venció 0-2 con goles de Willian José y Rubén Pardo.

"Los penaltis son clarísimos. El de Vinicius es escandaloso. Te da qué pensar. Lo de hoy es para echarse las manos a la cabeza. Por lo menos pítalo y luego lo consultas", dijo Ramos en declaraciones a la prensa después del encuentro.

"No pedimos que nos ayuden. Igual que nos pitaron el penalti de Varane en El Clásico, el de hoy pítalo y luego lo ves", sentenció. "Los árbitros tienen la facilidad del VAR que es muy positiva. Hay que saber manejarla o, por lo menos, consultarla".

Por otro lado, el Real Madrid puede quedar a 10 puntos del Barcelona si los catalanes ganan al Getafe, a lo que Ramos contestó: "Habrá gente que nos dé por muertos debido a los resultados".

"El equipo no sale con falta de ganas o motivación. Todos queremos ganar. Tenemos hambre y ambición", comentó. Y dijo que "el Madrid nunca muere aunque lo pisen siete veces".

En cuanto a los fichajes que pueden llegar en invierno (ya contrataron a Brahim Díaz este doming), señaló: "Mi opinión no va a ser determinante. Nosotros tenemos que dedicarnos a jugar al fútbol".

"Hace dos semanas ganamos un título. Si supiera que no voy a ganar me quedaría en mi casa", manifestó el ex del Sevilla. "Llevo 15 años sentándome a hablar en los momentos delicados. Eso pasa en las mejores familias y en los vestuarios. No hay pelos en la lengua".

"La Liga es un premio a la regularidad y puede que nos haya faltado los últimos años", finalizó.