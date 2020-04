Sergio Ramos: "Estoy más fuerte y fino que antes de la cuarentena"

El jugador del Real Madrid confesó cómo lleva el confinamiento y cuál es el plan de entrenamiento que lleva y cómo se encuentra físicamente.

Sergio Ramos hizo una entrevista en Televisión en la que explicó cómo se está entrenando durante el confinamiento.

El capitán aseguró que "creo que estoy más fino que antes de la cuarentena”. Añadió que “le hemos dado tanta importancia y seriedad a esta situación que, tras perder la rutina de Valdebebas y los partidos, hemos hecho mucho hincapié en mantener la alimentación, el descanso y por supuesto el trabajo”.

Ramos explica que “estoy más fino incluso que en mitad de temporada porque cuando juegas cada tres días no te da tiempo, sólo a mantener y prevenir para no recaer de lesiones, que la fatiga no te genere una lesión. Prácticamente estoy más fuerte”.

El jugador del Real Madrid revela que “las primeras semanas sabíamos que iba a ser largo, ahora vemos un poco de luz al final del túnel y dejamos un poco más de lado el gimnasio por el cardio y el balón para volver fino y no hinchado, demasiado fuerte".