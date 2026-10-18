El presidente del Getafe, Ángel Torres, sacó a relucir el nombre de Sergio Ramos. «Podría venir, porque es un asunto en el que llevamos trabajando desde hace tiempo», dijo Torres en el programa Tablero Deportivo de Radio Nacional. «Está en la lista de posibles fichajes», añadió el presidente, que aseguró haber mantenido conversaciones con Rene, hermano y agente de Ramos.

Sin embargo, el dirigente rebajó las expectativas: aunque Ramos, al estar sin contrato, podría fichar en cualquier momento, incorporar a otro defensa no es una prioridad ahora mismo. El Getafe busca más bien refuerzos para la banda, una posición para la que el exjugador del Borussia Dortmund Jadon Sancho es candidato, según confirmó Torres recientemente.

Ramos, no obstante, sería una opción para enero si el equipo necesitara un central. «No es demasiado tarde» para el exjugador de talla mundial de 40 años, insistió Torres al reafirmar su interés.

Ramos disputó su último partido oficial en diciembre de 2025 con el CF Monterrey. Su contrato con el club de la primera división mexicana terminó a finales del año pasado y está sin equipo desde el 1 de enero. Pese a su avanzada edad para un futbolista, todavía no quiere retirarse.

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Sergio Ramos: cifras y éxitos extraordinarios

Ramos es uno de los jugadores más laureados de la actualidad. Disputó 671 partidos oficiales con el Real Madrid y ganó cuatro veces la Champions League. Jugó 180 encuentros con la selección española, con la que conquistó dos Eurocopas y el Mundial de 2010.

Comenzó su carrera internacional en el Sevilla FC y, tras dejar el Madrid, jugó en el Paris Saint-Germain, volvió al Sevilla y pasó después por el Monterrey. Si fichara por el Getafe CF, se reencontraría allí con Carvajal (34), que firmó con los azulones la semana pasada.

Coincidieron sobre el césped en 236 partidos con el Real Madrid y la selección española. Ganaron juntos cuatro títulos de la Champions League; tras la marcha de Ramos del Madrid, Carvajal levantó el trofeo otras dos veces.