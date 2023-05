Sergio Busquets anuncia su marcha del Barcelona: Por qué se va y en qué equipo podría jugar

El mediocentro de Badia acababa contrato este año y no seguirá ligado al club azulgrana

Sergio Busquets abandonará el FC Barcelona de manera definitiva. Después de 15 temporadas en el primer equipo, el mediocentro de Badia se despedirá del club de su vida a partir del próximo día 30 de junio. Busquets ha tomado ya la decisión de marcharse, según avanza el diario "Marca" y no ha aceptado la propuesta de renovación que tenía sobre la mesa. Por tanto, "Busi" saldrá del Camp Nou y disputará sus últimos partidos como culé en lo que queda de temporada.

Xavi quería que siguiera en el Barça

El Barça intentó ofrecer una propuesta de continuidad para Sergio, ya que era una pieza clave para Xavi Hernández. El entrenador le ofreció su apoyo en público y en privado para seguir, por lo menos, una temporada más, al considerarle una pieza clave en su esquema. El club le hizo una oferta de renovación a la baja, y aunque el factor económico no ha sido decisivo en la decisión final del jugador, Sergio Busquets ha comunicado su decisión final de abandonar el Barça a partir del próximo 30 de junio. El anuncio de su marcha aún no es oficial, pero según varios medios de comunicación, es inminente.

Varios clubes interesados: Arabia, Qatar, MLS...

Tras dejar el FC Barcelona, ahora Sergio Busquets se convertirá en agente libre a partir del día 1 de julio, fecha en la que ya no estará ligado al club catalán. En diferentes medios de comunicación se especula que tiene ofertas interesantes. Por un lado, se habla de una propuesta que llegaría desde un club árabe, mientras otros medios informan que cuenta con varias ofertas de clubes de la MLS. Entre ellos, estaría el Inter de Miami. En todo caso, el club que quiera a Busquets, no tendrá que pagar traspaso, porque al ser agente libre, no habrá negociación entre clubes.

"Busi", una carrera trufada de títulos y éxitos

"Busi", que ha conquistado 22 títulos nacionales con el Barça, que serán 23 si el cuadro azulgrana acaba conquistando finalmente la Liga 2022-23, se marcha del club azulgrana con un palmarés envidiable. En total, ha ganado 34 trofeos como jugador. Entre sus múltiples logros, ocho Ligas, tres Champions y tres Mundiales de Clubes.

Además, con la selección, de la que ya se retiró hace meses, Busquets fue campeón del mundo en Sudáfrica, en el año 2010, habiendo jugado hasta 117 partidos con la selección española.