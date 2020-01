Sergio Aquino anuncia que serán sus últimos seis meses como profesional

El mediocampista de 40 años seguirá vistiendo la camiseta de Libertad, hasta mediados de temporada.

Sergio Aquino, el jugador con más títulos ganados en el fútbol paraguayo, anunció este viernes que dejará la actividad profesional, dentro de seis meses.

“Hablé con mi familia, ellos son los que están el día a día conmigo. Llegamos a una conclusión de seguir seis meses más. Lo que queda es disfrutar al máximo de cada momento, del día a día y del nuevo cuerpo técnico”, expresó el futbolista en una conferencia de prensa.

El artículo sigue a continuación

El ‘Patito’ lleva 13 títulos en el fútbol paraguayo, 11 con la camiseta de su actual equipo, Libertad.

Sobre su futuro, tras alejarse de las canchas, solo dijo que no tiene nada decidido. “Vamos a ver en qué puedo ayudar al club o si tengo que buscar nuevos horizontes. Todavía no tengo nada planeado. Estos meses me van a ayudar mucho”, resaltó.

Por ahora, Sergio Aquino se pone a disposición de Ramón Díaz para encarar el torneo Apertura, la Copa y la .