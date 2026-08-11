2021: Stanisic acapara por primera vez los focos

Como siempre después de los grandes torneos, en el FC Bayern también en el verano de 2021 varios pilares del equipo se perdieron el arranque de los entrenamientos. A cambio, bajo el nuevo entrenador Julian Nagelsmann, dos talentos se colocaron en primer plano: Josip Stanisic y Tanguy Nianzou.

Stanisic, producto de la cantera y entonces de 21 años, ya había debutado con los profesionales en la temporada anterior. Después se benefició de una lesión de Benjamin Pavard y fue incluso titular en el lateral derecho en el estreno de la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach. En las semanas siguientes, Stanisic siguió sumando apariciones, pero tras recuperarse, Pavard volvió a hacerse con su puesto fijo. Stanisic siguió siendo inicialmente un jugador de rotación, antes de regresar a Múnich en 2023/24 con un estatus completamente nuevo tras una cesión al Bayer Leverkusen.

Nianzou había llegado en 2020 procedente del Paris Saint-Germain como uno de los talentos defensivos más prometedores del mundo. Tras una primera temporada marcada por las lesiones y las sanciones, parecía que en el verano de 2021 había llegado su momento. Pero aquella gran pretemporada fue solo un espejismo pasajero. En 2023, Nianzou se marchó al Sevilla FC y desde este verano juega en el OSC Lille.

IMAGO

2022: Sabitzer y Gravenberch arden solo por poco tiempo

"Si se quiere, se le puede llamar el ganador de la pretemporada", dijo Nagelsmann en agosto de 2022; y con "se le" se refería a Marcel Sabitzer. El centrocampista austríaco había decepcionado en su primera temporada en el FC Bayern y ya era considerado candidato a salir. Pero en la pretemporada de 2022, en ausencia del lesionado peso pesado Leon Goretzka, de repente se destapó. El despegue de Sabitzer no fue duradero: pronto volvió a pasar a un segundo plano, en invierno se marchó cedido al Manchester United y luego, en el verano de 2023, se incorporó de forma definitiva al Borussia Dortmund.

Sabitzer no fue el único centrocampista que causó sensación en el verano de 2022: también el nuevo fichaje Ryan Gravenberch mostró una buena forma temprana. Como Sabitzer, el neerlandés de entonces 19 años se benefició de la lesión de Goretzka. Al final, sin embargo, Goretzka no solo "sobrevivió" a Sabitzer, sino también a Gravenberch. Harto de tener muy pocas oportunidades, se marchó del Bayern tras solo una temporada en Múnich rumbo al FC Liverpool, donde se convirtió en un jugador top.

Pavard estaba inicialmente en el escaparate en el FC Bayern en el verano de 2022. Supuestamente, los jefes contemplaban una venta, pero Nagelsmann apostó por la continuidad de Pavard. En el lateral derecho, el francés ganó el duelo por el puesto al nuevo fichaje Noussair Mazraoui y completó una buena temporada. En el verano siguiente, Nagelsmann ya había sido sustituido por Thomas Tuchel, y fue el propio Pavard quien empujó para salir. Finalmente consiguió su objetivo y se marchó al Inter de Milán.

IMAGO

2023: Laimer en lugar del "Holding Six" y Tel como sustituto de Kane

El verano de 2023 estuvo marcado por el pulso por Harry Kane y el deseo de Thomas Tuchel de contar con un "Holding Six". A la sombra de estas dos sagas, se fueron perfilando dos ganadores de la pretemporada.

Por un lado: Mathys Tel. Mientras todo Múnich esperaba el fichaje de Kane y Eric Maxim Choupo-Moting se recuperaba de sus molestias en la articulación de la rodilla, el francés de entonces 18 años se consolidó como delantero titular durante la pretemporada. Cuando Kane llegó, Tel pasó lógicamente a un segundo plano. En la temporada siguiente, sin embargo, se consolidó como un revulsivo con mucho gol.

Mientras Tuchel insistía con vehemencia en el fichaje de un "Holding Six", el nuevo refuerzo Konrad Laimer, llegado libre, fue encadenando grandes actuaciones en los amistosos. "El debate sobre el seis ni siquiera se me plantea, porque creo que Laimer es un fichaje con el que nos vamos a divertir muchísimo, muchísimo, muchísimo", dijo el patrón del club Uli Hoeneß. En la temporada siguiente, Laimer tuvo muchos minutos en el mediocentro defensivo como importante jugador de rotación, antes de ganarse un puesto fijo como lateral flexible.

En el verano de 2023 también causó sensación un talento de la casa: Frans Krätzig. Aunque nunca había sido considerado un llamado supertalento, Tuchel se lo llevó por sorpresa en la gira por Asia. El lateral izquierdo de 20 años dejó buenas sensaciones en sus apariciones y marcó un golazo contra el FC Liverpool. Sin embargo, el gran salto definitivo se le resistió a Krätzig. Tras pasar por Austria Viena, el VfB Stuttgart y el 1. FC Heidenheim, Krätzig juega actualmente en el RB Salzburgo.

IMAGO

2024: ¿Serge Gnabry? Titular en lugar de candidato a salir

Irankunda asumió en 2024 el papel que había tenido Krätzig el año anterior. El australiano de entonces 18 años marcó goles, hizo saltos mortales y ya fue comparado con Xherdan Shaqiri. Pero no le alcanzó para disputar un partido oficial en la temporada siguiente. Actualmente está a las puertas de un traspaso de 15 millones de euros del FC Watford al Sporting de Lisboa, y gracias a un porcentaje de futura venta la mitad de esa cantidad iría a Múnich.

Además, dos pilares de largo recorrido también pudieron considerarse "ganadores de la pretemporada 2024": Joshua Kimmich y Serge Gnabry. Durante su etapa complicada con Tuchel, Kimmich había llegado a ser considerado a veces candidato a salir. El nuevo entrenador Vincent Kompany no quiso saber nada de eso y lo volvió a convertir de inmediato en el jefe indiscutible del centro del campo. Un papel que Kimmich sigue desempeñando hasta hoy.

El verano de 2024 también fue igual de positivo para el padrino de bodas de Kimmich, Gnabry. Castigado por varias lesiones, se había perdido gran parte de la temporada anterior y, al final, también la Eurocopa en casa. Pero al inicio de la pretemporada se presentó en plena forma y luego aprovechó la ventaja respecto a sus compañeros, que habían disfrutado de vacaciones más largas. Pronto dejó de hablarse de una posible salida que antes se manejaba, y Gnabry actuó como titular en la etapa inicial bajo Kompany.

Mientras tanto, Tel firmó su segunda buena pretemporada consecutiva. Esta vez, sin embargo, no aprovechó su ventaja de salida. Tras una primera vuelta decepcionante y sin dejar huella, Tel se marchó en enero de 2025 al Tottenham Hotspur.

IMAGO

2025: Gnabry lo vuelve a hacer; Karl se destapa

Como ya había ocurrido el año anterior, Gnabry volvió a estar entre los grandes ganadores de la pretemporada. El impulso que arrastraba desde el verano de 2024 se había ido apagando a lo largo de la temporada, hasta que doce meses después volvió a despegar. Como Jamal Musiala estuvo de baja durante mucho tiempo por su grave lesión de peroné y tobillo y Thomas Müller no recibió un nuevo contrato, Gnabry tuvo asegurado de inicio su puesto como mediapunta. En la primavera de 2026, una lesión en los aductores frenó su progresión, y también le costó participar en un Mundial.

¿Qué más ocurrió en el verano de 2025? Goretzka, al que en realidad ya se daba por amortizado, volvió a tener de repente opciones serias de hacerse con un puesto fijo tras una gran pretemporada, pero después perdió el duelo con Aleksandar Pavlovic y finalmente se marchó libre. Sigue sin tener nuevo club.

El joven Lennart Karl, de 17 años, irrumpió con alegría y sentó las bases para su despegue en los meses siguientes. Y Stanisic se convirtió por segunda vez, tras 2021, en ganador de la pretemporada. Esta vez con consecuencias duraderas: a lo largo de toda la temporada formó parte del grupo ampliado de titulares.

IMAGO

2026: Bischof, líder de las jóvenes estrellas

Hasta ahora, el jugador más llamativo de la pretemporada de este año es Tom Bischof. Como único jugador de campo consolidado, el futbolista de 21 años se incorporó a los entrenamientos puntual y en forma. En ese momento, todos sus compañeros seguían todavía de vacaciones especiales por el Mundial o arrastraban diversas molestias. También el doble ganador de la pretemporada Gnabry, que actualmente trabaja en su regreso y por eso se quedó sin su "triplete" personal.

Mientras tanto, Bischof figura como líder de una hornada juvenil mejorada y ahora apunta al puesto fijo de su amigo Pavlovic. Entre los talentos de la casa, destacaron sobre todo dos: el delantero Bastian Assomo, de apenas 16 años, (dos goles en cuatro amistosos) y el eléctrico extremo izquierdo Maycon Cardozo. ¿Será uno de los dos el próximo Lennart Karl?

El próximo amistoso será el sábado contra el RB Leipzig; después llegará el ensayo general contra el 1. FC Heidenheim el 18 de agosto. El primer partido oficial de la temporada será el día 22: la Supercopa contra el Borussia Dortmund.