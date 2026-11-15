Compartir Sigue a GOAL en Google

El defensa italiano Giorgio Scalvini ha insistido en que el cansancio no será una excusa cuando Italia se enfrente a Bélgica en Bruselas. El central del Atalanta afronta con ganas la posibilidad de medirse a su compañero de equipo Charles De Ketelaere en un duelo decisivo de la Liga de Naciones.

Anuncios

Scalvini descarta el cansancio como excusa antes del duelo decisivo en Bruselas

El defensa italiano Giorgio Scalvini ha restado importancia a la acumulación de partidos mientras Italia se prepara para su decisivo encuentro del Grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA contra Bélgica en Bruselas. Tras una convincente victoria por 3-1 ante Francia, el equipo de Roberto Mancini está decidido a cerrar la fase de grupos con buen pie y asegurarse el primer puesto.

Pese al escaso tiempo de recuperación entre partidos, Scalvini dejó claro que el agotamiento nunca es una excusa válida al máximo nivel del fútbol internacional.

Se espera que el joven del Atalanta tenga un papel importante mientras Italia intenta frenar al ataque belga, repleto de estrellas.

Scalvini afronta el intenso duelo sobre el césped con De Ketelaere

Uno de los alicientes más interesantes del encuentro del domingo en el Koning Boudewijnstadion será el duelo directo entre Scalvini y su compañero de equipo en el Atalanta, Charles De Ketelaere.

Anuncios Anuncios

«Charles es un gran jugador, un delantero un tanto atípico porque sabe proteger bien el balón, pero también regatea bien y ataca los espacios», dijo Scalvini sobre su compañero de club.

Related Topics

Próximos partidos BEL UEFA Nations League A 14:45 ITA Ver

«Además, es una gran persona, tenemos una relación maravillosa, pero mañana seremos rivales. Cada uno hará todo lo posible por llevarse los tres puntos. Este partido puede darnos aún más confianza, es muy importante y esta competición nos importa mucho».

El desgaste físico no es excusa en la búsqueda de la regularidad

Al abordar las exigencias físicas que afrontan los futbolistas actuales durante las intensas ventanas internacionales, Scalvini subrayó que la confianza y una recuperación adecuada siguen siendo fundamentales.

Anuncios

«El partido de ida no fue positivo por el resultado, pero incluso en Roma hicimos cosas buenas en la segunda parte», recordó Scalvini, en referencia a la derrota inicial ante Bélgica. «Creímos en ello, la convicción es lo más importante y mañana jugaremos el partido al máximo, con la actitud adecuada».

Al reiterar su postura sobre el cansancio de la plantilla, el defensa central añadió: «Cuando termina un partido, hay que recuperar la energía y prepararse al máximo para el siguiente. Tuvimos pocos días para descansar, pero eso no es una excusa, y punto. Mañana intentaremos dar lo mejor de nosotros».

Anuncios

Italia busca impulso de cara a los grandes torneos

Para Scalvini y sus compañeros de defensa, mantener la portería a cero ante un equipo belga de gran calidad técnica les dará una confianza muy valiosa mientras Italia mira hacia los próximos ciclos internacionales.

Con una ligera ventaja al frente del Grupo 1, una actuación sólida en Bruselas consolidará a Italia entre la élite europea.

Anuncios

Scalvini y sus compañeros están plenamente centrados en ofrecer una actuación disciplinada para culminar una buena fase de grupos.