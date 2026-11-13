¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.

Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión. Regístrese y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Serbia vs. Alemania: hora de inicio

UEFA Nations League A - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Alemania se enfrenta a Serbia en el estadio Rajko Mitić de Belgrado, en un partido del grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League. Jürgen Klopp y su equipo buscan acercarse a la cima de la clasificación.

Serbia está bajo una considerable presión tras una floja fase de grupos. Cuatro derrotas en los primeros cuatro partidos, entre ellas dos ante Alemania y Países Bajos, han relegado al equipo del seleccionador Veljko Paunović al último puesto del grupo.

Alemania viaja a Belgrado con sensaciones encontradas. Klopp ha anunciado su convocatoria de 24 jugadores para los dos partidos contra Serbia y Países Bajos, con la mirada puesta en un gran rendimiento ofensivo. Niclas Füllkrug encabeza la tabla de goleadores de la Bundesliga y regresa a la selección tras más de un año de ausencia.

En la portería, Klopp apuesta claramente por Marc-André ter Stegen, que ha recuperado su mejor nivel tras sufrir una grave lesión en el FC Ajax. En el centro del campo, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović y Tom Bischof forman el bloque del Bayern que debe sostener la elaboración del juego alemán.

Alemania ganó con claridad el partido de ida en Múnich por 2-0. Ahora busca dar en Belgrado el siguiente paso hacia los cuartos de final y recortar la distancia con Países Bajos, líder del grupo.

Aquí tiene toda la información sobre la retransmisión, la hora de inicio y las alineaciones.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado con Serbia y Alemania?

Serbia ha perdido sus últimos cinco partidos oficiales y atraviesa el peor momento de forma del grupo. Su derrota más reciente fue el 4 de octubre de 2026, cuando cayó por 2-1 ante Países Bajos. Antes también perdió por 2-0 contra Alemania y por 5-1 frente a México en un amistoso. En total, Serbia marcó solo cinco goles en esos cinco encuentros y encajó doce.

Alemania llega a Belgrado con un balance más equilibrado: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 0-0 ante Grecia el 4 de octubre. Antes, Alemania ganó el partido de ida contra Serbia por 2-0 y empató 1-1 con Países Bajos. En esos cinco encuentros, Alemania marcó cuatro goles y encajó dos.

Serbia vs. Alemania: alineaciones

Serbia vs. Alemania: estado de forma

Serbia vs. Alemania: balance de enfrentamientos directos

Serbia vs. Alemania: las clasificaciones