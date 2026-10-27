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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Loai Mohamed
Traducido por

«Serás tú el ganador, si Dios quiere»: Dembélé propone a una estrella argelina para conquistar el Balón de Oro 2027

O. Dembele
I. Maza
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Le Havre
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Francia
Argelia

La estrella francesa brinda un gran apoyo a Maza

El francés Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain y ganador del Balón de Oro 2025, mostró un gran apoyo al argelino Ibrahim Maza, jugador del Bayer Leverkusen, tras coincidir ambos en la gala del Balón de Oro 2026, celebrada la noche de ayer lunes en la ciudad de Londres.

Dembélé ocupó el séptimo puesto en la carrera por el Balón de Oro al mejor jugador del mundo 2026, mientras que Maza terminó noveno en la categoría de mejor jugador joven dentro de los premios del Balón de Oro, galardón que conquistó Lamine Yamal, estrella del Barcelona, por tercera vez consecutiva.

Maza publicó en su cuenta de Instagram fotografías suyas durante su asistencia a la gala del Balón de Oro, y quiso compartir su imagen junto a Dembélé durante el evento, escribiendo "máximo respeto".

Por su parte, la estrella francesa comentó la publicación de Maza con la frase "serás el próximo ganador del Balón de Oro, si Dios quiere".


ديمبلي ومازة


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