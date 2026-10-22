«¡Será una guerra!»: La joven promesa del Barcelona Xavi Espart lanza un mensaje desafiante al Real Madrid antes del Clásico

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La joven promesa del Barcelona Xavi Espart ha calentado la previa del esperado Clásico del domingo al asegurar que el conjunto catalán está preparado para una batalla física contra el Real Madrid. Pese a la decepción por el reciente revés en la Champions League, el versátil futbolista insiste en que su equipo lo dejará todo sobre el césped del Camp Nou.

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El rápido ascenso de Espart y su irrupción en Europa

Espart atraviesa un gran momento personal pese al reciente tropiezo europeo de su club. El defensa del Barcelona marcó su primer gol en la Champions League durante la derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

En declaraciones a TNT Sports tras el encuentro, el adolescente repasó el vertiginoso periodo en el que se ha hecho un hueco en el primer equipo. El gol en la capital francesa eleva a dos sus tantos con el primer equipo y refuerza su creciente protagonismo a las órdenes de Hansi Flick.

Ahora, su atención ya se ha centrado de nuevo en LaLiga. El Barcelona se enfrenta el domingo al Real Madrid en un duelo crucial, y Espart es muy consciente de lo mucho que hay en juego en la lucha por el título.

Su propio camino entre las comparaciones con Lahm

Getty Images





Flick ha comparado recientemente a Espart con el histórico futbolista alemán Philipp Lahm y ha destacado la versatilidad táctica y la inteligencia del joven. Aunque agradece los elogios de su entrenador, el adolescente está decidido a labrarse su propio camino en Cataluña.

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«Es un honor que me comparen con Philipp Lahm, pero intento labrarme mi propia carrera», explicó Espart. «Es un jugador legendario; me alegra que Flick me compare con él».

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Sobre su versatilidad en el campo, añadió: «También puedo jugar de lateral izquierdo, de lateral derecho y en el centro del campo. Soy un lateral que tiende a meterse por dentro.

»Dependiendo del partido, puedo jugar por la izquierda, por la derecha o más por dentro. Soy un lateral que tiende a meterse por dentro. Por supuesto que me gusta que me comparen con él, porque es un jugador legendario, y me alegra mucho que (Flick) lo diga».

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El sueño de la Champions League y la realidad del Clásico

Pese a la decepción por el resultado del equipo en París, el canterano era consciente de lo que supone marcar en la máxima competición europea. El gol representa un gran paso adelante en una temporada en la que se está consolidando como una revelación.

«Todo pasó muy rápido. Hice una pared y, cuando vi que tenía la oportunidad, no me lo pensé dos veces», recordó sobre su gol ante el PSG. «En este estadio, contra el PSG en la Champions League, es el partido con el que sueña cualquier chico. Mi primer gol en la Champions League, dos goles con el primer equipo. Estoy muy contento. Es una locura».

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Sin embargo, las celebraciones tendrán que esperar, porque la rivalidad nacional tiene prioridad. De cara al duelo en el Camp Nou, Espart lanzó una seria advertencia al Real Madrid: «Será una guerra. Iremos a por todas; tenemos que dar el 100 % y tenemos la oportunidad de sacarles más puntos. Lucharemos hasta el final».

Mucho en juego en el Camp Nou





Getty Images





El Clásico del domingo ofrece al Barcelona una oportunidad vital para reforzar su posición en la lucha por el título de LaLiga. Sumar puntos ante el Real Madrid en casa supondría un gran impulso anímico tras la derrota frente al PSG.

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Para Espart, el partido supone otra gran ocasión para mostrar su capacidad de adaptación. Tanto si juega en las bandas como si se incorpora por dentro al centro del campo, el adolescente querrá respaldar sus palabras y ayudar al equipo de Flick a lograr una victoria memorable ante su máximo rival.