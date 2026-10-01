Los informes de un diario francés han abierto un expediente de gravedad que sacude los cimientos de la selección francesa, cuyo protagonista no es un jugador, sino el hombre que durante más de dos décadas fue el de mayor confianza dentro del vestuario de "Les Bleus", el exjefe de seguridad Mohamed Sanhadji, apodado "Momo", acusado hoy de recibir cientos de miles de euros de las estrellas de la selección, encabezadas por Kylian Mbappé.

El diario francés "L'Équipe" reveló, en una investigación publicada este jueves, que el delantero del Real Madrid prestó a Sanhadji la cantidad de 120.000 euros, a través de su madre y agente Fayza Lamari, como parte de una operación para comprar una casa, un préstamo independiente de una cantidad anterior de 60.300 euros que le había entregado como "gratificación" tras el Mundial de 2022 en Qatar, con lo que el total de lo que Mbappé le aportó asciende a 180.300 euros.

Los detalles del caso se remontan a junio de 2023, cuando Mbappé decidió repartir su gratificación del Mundial entre el equipo de seguridad encargado de proteger a la selección; así, cuatro agentes recibieron cheques por valor de 30.000 euros cada uno, mientras que Sanhadji recibió 60.300 euros. Los allegados a Mbappé aseguran que esas cantidades eran un reconocimiento por sus servicios y sin contrapartida alguna, y no se ha presentado ningún cargo contra el jugador en el caso.









Sin embargo, la unidad de inteligencia financiera francesa "Tracfin", dependiente del Ministerio de Economía, detectó esas transacciones en el verano de 2024, y la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar sobre sospechas de blanqueo de capitales, evasión fiscal y trabajo encubierto, para comprobar si esos pagos eran donaciones reales o salarios encubiertos a cambio de servicios de protección privada, especialmente tras detectar viajes privados de Sanhadji con Mbappé fuera de sus funciones oficiales, entre ellos un viaje privado a Camerún en julio de 2023, pocos días después de recibir la cantidad de 60.300 euros.

El hombre en la sombra que pidió Zidane

Durante más de dos décadas, Sanhadji ocupó el cargo de jefe de seguridad desde que se incorporó como agente de policía en 2004, y se convirtió en una figura central a la que los jugadores llamaban "Momo". Su grado de influencia llegó al punto de que los propios jugadores, según "L'Équipe", insistieron en llevarlo con ellos al Mundial de 2026 en Estados Unidos, al igual que Zinedine Zidane insistió en que permaneciera dentro de su nuevo equipo en la Federación Francesa.

Pero la investigación reveló que la red de préstamos era más amplia que Mbappé, pues, según el diario, Sanhadji pidió dinero a unos 15 jugadores actuales y antiguos, y obtuvo préstamos por valor de 215.000 euros, de los cuales Raphaël Varane, Sabri Lamouchi y Laurent Blanc le prestaron 20.000 euros cada uno, Yann M'Vila 15.000 euros y Matteo Guendouzi 7.500 euros.









La cantidad de Mbappé por sí sola representa más de la mitad de este importe, mientras que "L'Équipe" asegura que recibió más de 300.000 euros entre 2020 y 2024, sin contar las vacaciones y los beneficios en especie.

La investigación reveló el hermetismo con el que Sanhadji rodeó sus peticiones, pues escribió a Guendouzi el 25 de octubre de 2024, en mensajes a los que tuvo acceso el diario: "Si esto se descubre, será mi final".

De la policía a la Federación, y luego la caída

Administrativamente, la operación de los 60.300 euros tuvo grandes consecuencias, pues el 19 de diciembre de 2025 la Dirección de la Policía Nacional le comunicó su jubilación anticipada tras una investigación de la Inspección General, que lo criticó por no haber informado a sus superiores del cheque que recibió de Mbappé.

A pesar de ello, la Federación Francesa lo contrató directamente hasta julio de 2026 y acompañó a la selección en el Mundial. Su posición alcanzó su punto culminante el 2 de junio, durante la visita del presidente Emmanuel Macron al centro de Clairefontaine, cuando Mbappé llamó personalmente a Sanhadji para pedirle que se uniera a la foto de grupo con el presidente.

Pero la situación se dio la vuelta el 16 de septiembre, cuando se le imputaron oficialmente los cargos de recepción de fondos públicos sustraídos, corrupción activa y pasiva, tráfico de influencias, fraude y blanqueo de capitales relacionado con la evasión fiscal, gozando de la presunción de inocencia.

Fue puesto bajo una estricta supervisión judicial que le impide comunicarse con cualquier jugador actual o antiguo, entrenador o directivo de la Federación, y que le prohíbe entrar en Clairefontaine, en el Estadio de Francia y en el Parque de los Príncipes salvo con autorización de un juez, además de prohibirle cualquier actividad deportiva profesional y obligarle a pagar una fianza de 80.000 euros, mientras que la Federación Francesa decidió personarse como parte civil en la causa.