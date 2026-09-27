"Será la mejor del mundo": una jugadora marroquí destrona a Yamal y Fati en el Barcelona

La marroquí Maissane Baha, de 15 años, ha entrado en la historia del Barcelona al convertirse en la jugadora más joven en marcar un gol en la historia del club, superando a nombres destacados como Lamine Yamal, Vicky López, Ansu Fati y Bojan, tras perforar la portería del Logroño United.

La polaca Ewa Pajor, jugadora del Barcelona y una de las candidatas a ganar el Balón de Oro, afirmó durante una rueda de prensa previa al inicio del recorrido del equipo en la Liga de Campeones que ve en Baha un potencial excepcional, reconociendo lo sorprendida que quedó cuando la vio por primera vez, y señalando que es capaz de convertirse en la mejor delantera número 9 del mundo, pese a su corta edad y a que necesita más trabajo y desarrollo.

La admiración de Pajor por el talento de Baha no fue una excepción, ya que la joven jugadora llamó la atención de Jordi Ventura, coordinador del programa de fútbol juvenil del Barcelona, cuando la vio durante su participación en un torneo con la selección, lo que llevó al club a decidir que debía hacer todo lo posible por ficharla.

Baha posee un conjunto de cualidades que refuerzan su posición como una de las promesas del Barcelona, entre las que destaca su estatura de 174 centímetros, además de la fuerza, la velocidad y el olfato goleador, elementos que aparecieron de forma temprana y que sentaron las bases de una prometedora carrera profesional.

Tras marcar su gol histórico, Baha expresó su alegría por entrenar junto a las estrellas del Barcelona, diciendo: "Es un gran honor entrenar con las mejores jugadoras del mundo y aprender de ellas. Estoy muy feliz y orgullosa de formar parte del once titular y de haber marcado mi primer gol".

La joven jugadora dio las gracias a los trabajadores del club y a sus compañeras de los equipos juveniles y del primer equipo, además de a su familia y su hermano, subrayando el papel que desempeñaron en su apoyo a lo largo de su trayectoria hasta llegar a este momento histórico.