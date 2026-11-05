¿Será el final en Marruecos? Un japonés amenaza con derrocar el reinado de Infantino en la FIFA

Tras largos meses en los que parecía que el camino estaba completamente despejado para que el suizo Gianni Infantino se mantuviera en el trono del fútbol mundial sin rival alguno, ha estallado una sorpresa de gran calibre que dará un vuelco a todos los cálculos en Zúrich.

La cadena "Sky Sports" reveló que Infantino afronta ahora el primer desafío real y serio a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), después de que el actual miembro del Consejo de la FIFA, el japonés Kozo Tashima, decidiera presentar oficialmente su candidatura frente a él en las próximas elecciones.

Infantino había sido sometido a meses de un escrutinio y una revisión exhaustivos, pero todos los indicios confirmaban que iba camino de ganar por aclamación, antes de que Tashima decidiera darle la vuelta a la tortilla.

Según la cadena, Tashima no es un rival pasajero, pues es un miembro activo del Consejo de la FIFA y ocupa el cargo de presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol, lo que le otorga un gran peso tanto a nivel asiático como internacional.

Para que cualquier candidato pueda competir con Infantino, necesita obtener el apoyo de al menos cinco federaciones futbolísticas de distintas partes del mundo, un requisito que parece garantizado para Tashima, ya que, en virtud de su cargo como presidente honorario de la Federación Japonesa, conseguirá fácilmente el respaldo de su país, además de que su posición como miembro del Consejo de la FIFA y sus amplias relaciones le garantizan asegurar sin dificultad las cuatro nominaciones restantes.

Está previsto que las decisivas elecciones a la presidencia de la FIFA se celebren en Marruecos durante el mes de marzo del próximo año, donde las miradas del mundo se dirigirán a una batalla inesperada entre el actual emperador del fútbol y su rival japonés, que ha decidido romper el muro del silencio y desafiar el continuo dominio de Infantino.