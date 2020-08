¿Será Claudio Bravo? Pellegrini confirma que busca arquero para el Betis

El nuevo técnico del equipo de Heliópolis aseguró que busca un fichaje para la portería. "Es una posición que necesitamos reforzar", dijo.

El técnico del Real , Manuel Pellegrini, confirmó esta jornada su deseo de contar con un nuevo arquero de cara a la próxima temporada. Sin entregar nombres propios, el DT chileno dejó en claro que Dani Martín saldrá cedido, por lo que apunta a encontrar una alternativa a Joel Robles.

En ese sentido, el equipo de Heliópolis viene analizando la opción de sumar a Claudio Bravo, quien quedó libre tras su salida de . "No voy a hablar de nombres, pero es una posición que necesitamos reforzar, hablé ya con Antonio (Cordón). Joel (Robles) es un portero de garantías pero necesitamos otro, Dani (Martín) necesita más tiempo y será de ayuda en el futuro, ahora estamos buscando la mejor alternativa”, declaró el Ingeniero en rueda de prensa.

Además, el estratega nacional habló de la pretemporada del cuadro andaluz y del amistoso con triunfo por 1-0 sobre el . “Han sido dos semanas muy útiles de trabajo para conocer a los jugadores cara a cara. La prueba del sábado fue muy positiva, en la primera semana no tuvimos mucho tiempo porque eran los entrenamientos individuales, pero han tenido una buena respuesta. Siempre es importante ganar y no conceder goles. Me quedé conforme con la entrega de los jugadores durante el partido”, afirmó.

Finalmente, Pellegirini se refirió al título obtenido por en la final de la . “No vi la final del Sevilla, estábamos de cena con el plantel, luego supimos el resultado. No creo que el éxito o el fracaso del otro equipo pueda ser el éxito o el fracaso nuestro. Nosotros tenemos que ser un equipo competitivo, estamos más preocupados por lo nuestro“, cerró.