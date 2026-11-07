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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha elogiado a Fede Valverde por su liderazgo ejemplar como capitán del club. Mourinho describió al centrocampista uruguayo como humilde y profesional y destacó la enorme responsabilidad que conlleva llevar el brazalete en el Bernabéu.

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Valverde marca la pauta en el Real Madrid

El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde ha recibido grandes elogios del entrenador Jose Mourinho por su papel como capitán del equipo durante la temporada 2026-27. El internacional uruguayo se ha consolidado como uno de los principales líderes del Madrid durante su actual racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones.

Mourinho destacó la evolución de Valverde y señaló que su ética de trabajo y su humildad han marcado la pauta para toda la plantilla.

El entrenador subrayó que liderar un club de la talla del Real Madrid conlleva una presión singular que pocos jugadores afrontan con tanta naturalidad.

Mourinho elogia la humildad y el profesionalismo de Valverde

«Desde que empezamos a trabajar juntos, he visto a un gran tipo, profesional, humilde y amigo de sus compañeros», declaró Mourinho a los periodistas en la rueda de prensa previa al partido.

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«Es un buen ejemplo para todos».

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«Ser el capitán del Real Madrid le ha dado sentido de la responsabilidad, como debe ser. Ser el capitán del Real Madrid no es tarea fácil», afirmó el técnico portugués.

La unión de la plantilla impulsa una racha de siete victorias

El liderazgo de Valverde dentro y fuera del campo ha sido fundamental para que el Real Madrid afronte un exigente calendario de viajes, incluidos desplazamientos europeos a Grecia entre semana.

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Mourinho señaló que el buen ambiente fomentado por líderes como Valverde ha ayudado a la plantilla a mantener la moral alta pese a regresar a España a las 3 de la madrugada.

La presencia constante del uruguayo en el centro del campo sigue siendo vital mientras el Real Madrid gestiona los minutos de sus jugadores entre las competiciones nacionales y continentales.

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El capitán Valverde lidera al Real Madrid en su visita a Mestalla

Valverde saltará al campo como capitán del Real Madrid este sábado en Mestalla, donde el equipo buscará sumar tres puntos ante el Valencia.

Con el Real Madrid por detrás del líder de la Liga, el Barcelona, la constancia táctica de Valverde será crucial en el centro del campo.

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Mourinho cuenta con su capitán para mantener la buena dinámica antes de que los jugadores se marchen al próximo parón internacional.