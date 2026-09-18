Gjivai Zechiël vive un día feliz con su primera convocatoria con la selección neerlandesa. El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, dijo este viernes en rueda de prensa que se alegra por su pupilo. Al mismo tiempo, también reconoció que hay decepción en dos jugadores que precisamente no han sido convocados por el seleccionador Xavi Hernández, que estará presente el domingo en el Feyenoord - FC Utrecht.

A diferencia de Zechiël, Luciano Valente y Givairo Read no han sido incluidos en la lista de Xavi para los partidos de la Nations League contra Alemania (24 de septiembre), Serbia (27 de septiembre), Grecia (1 de octubre) y de nuevo Serbia (4 de octubre).

Read tendrá que conformarse, al menos en este parón internacional, con un lugar en la selección sub-21 de Países Bajos. Valente (22), que ya ha disputado dos partidos internacionales con la absoluta y que ya es demasiado mayor para jugar con la sub-21 neerlandesa, podrá disfrutar de unos días libres.

Van Bronckhorst dice que se alegra por Zechiël. "Ya estaba en el campo, así que me enteré por Read. Naturalmente, me alegro por él de que sea internacional. Que ahora esté con la absoluta es, por supuesto, un bonito paso para él".

"Con los pasos que ha dado esta temporada, es algo magnífico para él. Sí que me alegro por él. ¿Si Gjivai está preparado? Este es el siguiente paso. Cuando yo fui convocado por primera vez como jugador, sí noté una diferencia clara de nivel".

¿Cómo reaccionaron los descartados Valente y Read a la noticia menos positiva? "Read fue muy positivo, en el sentido de que se alegró mucho por Zechiël", dice Van Bronckhorst.

"Para ambos hay decepción, por supuesto, pero al final lo único que puedes hacer es seguir con lo que estás haciendo. Y eso les viene muy bien a los dos, por supuesto. Espero que la selección neerlandesa también llame en el futuro a ellos", señaló Van Bronckhorst.

El técnico también dio a conocer que Xavi estará el domingo en De Kuip para ver con sus propios ojos el Feyenoord - FC Utrecht. Así, Valente y Read tendrán igualmente la oportunidad, con vistas al parón internacional de noviembre, de mostrarse ante el seleccionador.



