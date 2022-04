La FIFA ha dado un giro de guión para el partido inaugural del Mundial de Qatar. Rompiendo la tradición de que este choque lo juegue bien el campeón anterior, o bien el anfitrión, el organismo ha decidido que sea el Senegal vs. Holanda del Grupo A el choque que rompa la cinta de esta cita mundialista a partir de las 11.00 hora española, cuando estaba previsto que se disputara el Qatar vs. Ecuador, que pasa a ser el tercer partido del día a las 17:00 horas. Antes habrá un Inglaterra vs. Irán.

GUÍA DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

¿Cuándo es el partido inaugura de Qatar 2022?

El duelo entre Senegal y Países Bajos que por sorpresa dará el pistoletazo de salida al Mundial de 2022 tendrá lugar el lunes 21 de noviembre a partir de las 11:00 horas (horario de España).

¿Dónde se juega el partido inaugural de Qatar 2022?

El primer partido del Mundial de Qatar 2022, que juegan los anfitriones frente a Ecuador, se disputará en el Estadio Al Thumama, en Doha.

¿Cómo ver el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 por TV?

El artículo sigue a continuación

El encuentro entre Qatar y Ecuador que da comienzo al Mundial 2022 podrá seguirse en vivo y en directo a través de TVE, que retransmite el duelo inaugural así como uno de de cada uno de los otros siete grupos en la primera fase, cuatro de octavos, dos de cuartos, las dos semifinales y la final.