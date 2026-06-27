Senegal se asegura su plaza... 28 selecciones pasan a los dieciseisavos de final y quedan 4 plazas por decidir

Senegal avanzó a la segunda fase del Mundial 2026 como una de las mejores terceras, tras ganar 5-0 a Irak en la tercera jornada.
Ayer venció 5-0 a Irak en la tercera jornada del Grupo 9, sumó sus primeros tres puntos y terminó tercera.
Su pase se confirmó tras el 1-1 entre Irán y Egipto en el Grupo 7, que dejó a los asiáticos con 3 puntos y diferencia de goles 0, mientras los Leones de la Teranga sumaban +2.
Senegal obtuvo el quinto puesto entre los mejores terceros, tras Suecia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador y Paraguay.
Ya hay 28 selecciones en los dieciseisavos de final
Con Senegal y Bélgica, líder del Grupo 7, ya son 28 los equipos en dieciseisavos, y quedan cuatro plazas que se definirán hoy y mañana.
Las selecciones clasificadas son:
Grupo 1: México, Sudáfrica.
Grupo 2: Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina.
Grupo 3: Brasil y Marruecos.
Grupo 4: Estados Unidos, Australia y Paraguay.
Grupo 5: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador.
Grupo 6: Países Bajos, Japón, Suecia.
Grupo 7: Polonia, Egipto.
Grupo 8: España, Cabo Verde.
Grupo 9: Francia, Noruega, Senegal.
Grupo 10: Argentina.
Grupo 11: Colombia, Portugal.
Grupo XII: Inglaterra, Ghana.
¿Quiénes se quedaron fuera de la competición antes de tiempo?
Ya hay 12 selecciones eliminadas tras perder toda opción de avanzar:
Grupo 1: República Checa.
Grupo 2: Catar.
Grupo 3: Haití.
Grupo 4: Turquía.
Grupo 5: Curaçao.
Grupo 6: Túnez.
Grupo 7: Nueva Zelanda.
Grupo 8: Uruguay, Arabia Saudí.
Grupo 9: Irak.
Grupo 10: Jordania.
Grupo 12: Panamá.
¿Quiénes esperan?
Aún esperan conocer su destino tras la última jornada de la fase de grupos:
Grupo 1: Corea del Sur.
Grupo 3: Escocia.
Grupo 7: Irán.
Grupo 10: Austria y Argelia.
Grupo 11: República Democrática del Congo y Uzbekistán.
Grupo 12: Croacia.