Senegal se asegura su plaza... 28 selecciones pasan a los dieciseisavos de final y quedan 4 plazas por decidir

Senegal avanzó a la segunda fase del Mundial 2026 como una de las mejores terceras, tras ganar 5-0 a Irak en la tercera jornada.

Ayer venció 5-0 a Irak en la tercera jornada del Grupo 9, sumó sus primeros tres puntos y terminó tercera.

Su pase se confirmó tras el 1-1 entre Irán y Egipto en el Grupo 7, que dejó a los asiáticos con 3 puntos y diferencia de goles 0, mientras los Leones de la Teranga sumaban +2.

Senegal obtuvo el quinto puesto entre los mejores terceros, tras Suecia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador y Paraguay.

Ya hay 28 selecciones en los dieciseisavos de final

Con Senegal y Bélgica, líder del Grupo 7, ya son 28 los equipos en dieciseisavos, y quedan cuatro plazas que se definirán hoy y mañana.

Las selecciones clasificadas son:

Grupo 1: México, Sudáfrica.

Grupo 2: Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Grupo 3: Brasil y Marruecos.

Grupo 4: Estados Unidos, Australia y Paraguay.

Grupo 5: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador.

Grupo 6: Países Bajos, Japón, Suecia.

Grupo 7: Polonia, Egipto.

Grupo 8: España, Cabo Verde.

Grupo 9: Francia, Noruega, Senegal.

Grupo 10: Argentina.

Grupo 11: Colombia, Portugal.

Grupo XII: Inglaterra, Ghana.

¿Quiénes se quedaron fuera de la competición antes de tiempo?

Ya hay 12 selecciones eliminadas tras perder toda opción de avanzar:

Grupo 1: República Checa.

Grupo 2: Catar.

Grupo 3: Haití.

Grupo 4: Turquía.

Grupo 5: Curaçao.

Grupo 6: Túnez.

Grupo 7: Nueva Zelanda.

Grupo 8: Uruguay, Arabia Saudí.

Grupo 9: Irak.

Grupo 10: Jordania.

Grupo 12: Panamá.

¿Quiénes esperan?

Aún esperan conocer su destino tras la última jornada de la fase de grupos:

Grupo 1: Corea del Sur.

Grupo 3: Escocia.

Grupo 7: Irán.

Grupo 10: Austria y Argelia.

Grupo 11: República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Grupo 12: Croacia.