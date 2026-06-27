Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH62-SEN-IRQAFP
Loai Mohamed

Traducido por

Senegal se asegura su plaza... 28 selecciones pasan a los dieciseisavos de final y quedan 4 plazas por decidir

Senegal vs Irak
Senegal
Irak
World Cup
Egipto vs Irán
Egipto
Irán
Senegal
Irak
Canadá
Egipto
Irán
EE. UU.

Ocho selecciones esperan con expectación la última jornada para conocer su destino.

Senegal avanzó a la segunda fase del Mundial 2026 como una de las mejores terceras, tras ganar 5-0 a Irak en la tercera jornada.

Ayer venció 5-0 a Irak en la tercera jornada del Grupo 9, sumó sus primeros tres puntos y terminó tercera.

Su pase se confirmó tras el 1-1 entre Irán y Egipto en el Grupo 7, que dejó a los asiáticos con 3 puntos y diferencia de goles 0, mientras los Leones de la Teranga sumaban +2.

Senegal obtuvo el quinto puesto entre los mejores terceros, tras Suecia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador y Paraguay.

Ya hay 28 selecciones en los dieciseisavos de final

Con Senegal y Bélgica, líder del Grupo 7, ya son 28 los equipos en dieciseisavos, y quedan cuatro plazas que se definirán hoy y mañana.

Las selecciones clasificadas son:

Grupo 1: México, Sudáfrica.

Grupo 2: Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Grupo 3: Brasil y Marruecos.

Grupo 4: Estados Unidos, Australia y Paraguay.

Grupo 5: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador.

Grupo 6: Países Bajos, Japón, Suecia.

Grupo 7: Polonia, Egipto.

Grupo 8: España, Cabo Verde.

Grupo 9: Francia, Noruega, Senegal.

Grupo 10: Argentina.

Grupo 11: Colombia, Portugal.

Grupo XII: Inglaterra, Ghana.

¿Quiénes se quedaron fuera de la competición antes de tiempo?

Ya hay 12 selecciones eliminadas tras perder toda opción de avanzar:

Grupo 1: República Checa.

Grupo 2: Catar.

Grupo 3: Haití.

Grupo 4: Turquía.

Grupo 5: Curaçao.

Grupo 6: Túnez.

Grupo 7: Nueva Zelanda.

Grupo 8: Uruguay, Arabia Saudí.

Grupo 9: Irak.

Grupo 10: Jordania.

Grupo 12: Panamá.

¿Quiénes esperan?

Aún esperan conocer su destino tras la última jornada de la fase de grupos:

Grupo 1: Corea del Sur.

Grupo 3: Escocia.

Grupo 7: Irán.

Grupo 10: Austria y Argelia.

Grupo 11: República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Grupo 12: Croacia.

Anuncios