La muerte de la leyenda argentina, Diego Armando Maradona, en 2020, sigue generando una gran controversia, en medio de las sorpresas que se van revelando cada cierto tiempo.

Un nuevo testimonio plantea interrogantes sobre la atención médica que se le brindó a Maradona antes de su muerte. Según informó la cadena RMC Sport, el médico forense Carlos Cassinelli declaró ante el tribunal que varias señales de advertencia eran visibles en los días previos a la muerte del exastro argentino, el 25 de noviembre de 2020.

Mencionó concretamente la hinchazón de las piernas y los dedos, la dificultad para respirar, los ronquidos y signos de hipertensión arterial y taquicardia.

Según él, nadie intentó determinar la causa de estos síntomas a pesar de los riesgos que representaban.

El médico, que participó en la autopsia del cuerpo de Maradona y trabajó en la comisión médica que formó el tribunal en 2021, añadió: "Se podría haber alertado sobre estas señales".

Carlos Cassinelli considera que la salud del exfutbolista se deterioró de forma gradual durante al menos diez días tras su salida del hospital.

También señaló que la comisión médica estimó la duración de su agonía en unas 12 horas, aunque esta estimación sigue siendo objeto de debate en el juicio.

Siete profesionales del ámbito sanitario están siendo juzgados por su papel en la atención a Maradona, quien falleció a los sesenta años a causa de una crisis cardiorrespiratoria vinculada a un edema pulmonar.

Los acusados niegan cualquier responsabilidad y se enfrentan a una pena de hasta 25 años de prisión. Se espera que el juicio, que comenzó hace cuatro meses en San Isidro, se prolongue más allá del mes de agosto.