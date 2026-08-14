Los argumentos a favor del fallido fichaje de Said El Mala por el BVB

Por Jochen Tittmar

Borussia Dortmund ha enviado una señal clara con su retirada de la puja por Said El Mala tras semanas de duras negociaciones y varias ofertas rechazadas. Desde el punto de vista deportivo y financiero, el final deliberadamente elegido de este pulso era coherente.

Nadie discute el talento de El Mala. Con 13 goles y cinco asistencias, el joven firmó una gran primera temporada con el 1. FC Köln. Aun así, los hechos siguen siendo claros: se trata de exactamente una temporada exitosa en el fútbol profesional. Sin participar en una competición europea, sin jugar regularmente cada tres días.

El BVB nunca había pagado mucho más de 30 millones de euros por un fichaje en toda su historia. Gastar ahora bastante más de 50 millones, incluidos bonus, por un jugador de 19 años sin experiencia internacional habría sido sencillamente irresponsable. Al margen, además, de la enorme presión que una cifra tan alta habría supuesto de golpe para el futbolista.

En el pasado, el BVB recibió en ocasiones críticas por dejarse arrastrar en negociaciones complicadas. Por eso, la actuación consecuente de la cúpula directiva también es un paso en la dirección correcta. Al fijarse Borussia un límite claro de tolerancia al dolor y mantenerlo ahora, envía un mensaje contundente al mercado de fichajes: al Dortmund no se le puede extorsionar. Idealmente, esta firmeza refuerza su propia posición negociadora para futuras ventanas de transferencias.

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El BVB puede ahora cerrar varios frentes de la plantilla

Un traspaso récord de esta magnitud también habría mermado considerablemente el presupuesto restante. Ahora hay, sin duda, presión por el tiempo y el plan o los planes B deberían cerrarse lo antes posible. Aun así, ahora hay un mayor margen de maniobra y el dinero ahorrado puede repartirse entre varios destinos. Al fin y al cabo, la plantilla todavía necesita profundidad y calidad en varias posiciones.

Porque no basta ni mucho menos con un extremo rápido y con capacidad de desborde como sustituto de El Mala: Dortmund necesita sobre todo con urgencia un mediocentro defensivo estratégico, fuerte en la elaboración y en los duelos, así como un lateral derecho tras la salida de Yan Couto.

Renunciar a El Mala puede doler a algunos aficionados del BVB a primera vista, pero al mismo tiempo es una victoria de la sensatez empresarial. El BVB demuestra criterio, preserva su equilibrio financiero y pisa el freno en el momento adecuado.

Los argumentos en contra del fallido fichaje de Said El Mala por el BVB

Por Tim Ursinus

Es comprensible, desde luego, que el BVB acabe harto en algún momento de las exigencias desorbitadas del 1. FC Köln. Sin embargo, Borussia Dortmund también deja escapar una oportunidad enorme. Es probable que no vuelva a presentarse una ocasión así para fichar de forma tan "barata" al futuro internacional alemán.

El potencial de Said El Mala está fuera de toda duda, y en su caso el camino hacia la élite mundial parece posible. Que su valor de mercado vaya a bajar si sigue en Colonia es más que improbable, salvo quizá en caso de descenso de los renanos.

Además, con el entrenador Rene Wagner tendrá aún más oportunidades de demostrar sus cualidades. El Mala goza de una enorme consideración por parte del técnico y, como claro jugador diferencial, debería tener garantizado un puesto de titular. Eso ya se hizo notar poco después de la separación de Lukas Kwasniok.

Así pues, el BVB también podría haber puesto uno o varios millones más, que es en lo que al final fracasó la operación. Ambos clubes no podían estar ya tan lejos el uno del otro. Sobre todo porque, evidentemente, Borussia estaba plenamente convencido de las cualidades del jugador de 19 años.

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El BVB probablemente habría podido vender a Said El Mala con beneficio

De lo contrario, Lars Ricken y compañía no habrían sido tan persistentes ni habrían participado en tantas rondas de negociación. Aun así, desaparece la perspectiva de irrumpir en nuevas dimensiones con un fichaje de tal declaración de intenciones, y la incorporación del talentosísimo extremo lo habría sido sin duda, y de lanzar un mensaje a la competencia directa.

Además, habría sido muy posible que El Mala se convirtiera en el próximo gran negocio de Dortmund. En los tiempos actuales no parece utópico que, en una futura venta, hubiera alcanzado cifras de Ousmane Dembele, Erling Haaland o Jude Bellingham. No en vano ya habían llamado a su puerta algunos clubes de nivel medio de la Premier League, como Brentford. El Mala ya tiene mercado en Inglaterra.

Si El Mala se mantiene sano, eso difícilmente cambiará. Al fin y al cabo, su atractivo estilo de juego y su ya marcada sangre fría de cara al gol prometen espectáculo suficiente como para abrir hasta el límite las carteras de los asquerosamente ricos propietarios de clubes. Ahora el BVB probablemente nunca sabrá todo lo que habría sido posible.