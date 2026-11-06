El mes de diciembre ha dejado de ser un mes cualquiera en el calendario del Real Madrid, ya que LaLiga ha anunciado la nueva fecha del partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, aplazado de la jornada 23, lo que sitúa al conjunto blanco ante una semana de alto voltaje que comienza en San Sebastián y no termina en San Mamés.

El encuentro, que estaba previsto para el próximo febrero, se disputará ahora el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas, en el estadio de la Real Sociedad, según informó el diario español "Mundo Deportivo".

¿Por qué se ha adelantado el partido?

El motivo del adelanto de la fecha de este partido, junto al del Barcelona y el Atlético de Madrid, se debe a la Supercopa de España.

Los cuatro equipos mencionados jugarán la Supercopa durante la primera semana de febrero, del 2 al 6 de febrero en Estambul, por lo que se han adelantado sus partidos de la jornada 23, para que no coincidan con su participación en el torneo.

Dos pruebas difíciles en 4 días

Y tras ese partido adelantado del 2 de diciembre en San Sebastián, el Real Madrid se enfrentará al Athletic de Bilbao el fin de semana del 5 y 6 de diciembre.

Sin duda, dos pruebas difíciles para el conjunto blanco, en dos de los estadios más complicados de España, y con solo unos pocos días de diferencia.

En San Sebastián, el Madrid se medirá a un equipo que no sabe rendirse en su campo, y en San Mamés chocará con el conocido infierno de Bilbao, en un auténtico examen de la profundidad de la plantilla del equipo y de su capacidad para gestionar la presión de los partidos consecutivos.