En una extraña paradoja, el destino quiso que los momentos de despedida internacional de los históricos rivales Cristiano Ronaldo y Lionel Messi coincidieran en una misma semana, pero de dos maneras completamente opuestas.

Ronaldo anunció este miércoles su salida de la concentración de la selección tras la rueda de prensa del entrenador Jorge Jesus, quien confirmó que el capitán de la 'Selección de las Quinas', que permaneció en el banquillo durante todo el pasado partido ante Noruega, tampoco será titular frente a Dinamarca mañana, en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

'El Bicho' prometió en su comunicado que revelará al pueblo portugués «en el momento oportuno» la verdad sobre los motivos de su marcha.

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Las raíces de la crisis se remontan al encuentro de Oslo, pues Ronaldo se dirigió directamente a los vestuarios tras la victoria (2-1) sobre Noruega, sin saludar a la afición junto a sus compañeros, y después faltó al entrenamiento colectivo durante tres días consecutivos, en clara protesta por no haber participado en el partido, ni siquiera como suplente.

Informes periodísticos apuntaron a que este sorpresivo giro representaría el final de la carrera de Cristiano con la selección de su país. El diario portugués 'O Jogo' señaló: «Cristiano Ronaldo ha tomado una decisión irreversible: no volverá a representar a Portugal. El partido contra Gales fue su último encuentro con la selección nacional».

'El Bicho' (41 años) posee un registro milagroso a nivel internacional: firmó su aparición número 234 ante Gales, cuenta con 146 goles con Portugal, además del título de la Eurocopa 2016 y dos títulos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Una despedida ideal

En cambio, y en la otra orilla del Atlántico, Messi se prepara para una despedida ideal. Anunció su retirada internacional el 31 de agosto, poniendo fin a 21 años con la selección, y reveló que escribió la carta de retirada el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial, pero pospuso su publicación debido a la enfermedad de su padre, que falleció el 8 de agosto.

La Federación Argentina decidió brindarle una despedida a su altura, ya que su presidente Claudio Tapia lo convocó para disputar el partido de despedida el 6 de octubre ante Benín, y también convocó a todos los campeones del Mundial 2022 para acompañarlo, describiendo el encuentro como «el último tango».

Messi (39 años) se despide de la selección de su país con cifras asombrosas: 207 partidos y 125 goles como máximo goleador histórico de Argentina, de los cuales 21 en Copas del Mundo, junto a sus dos títulos en la Copa América y su participación en la última final del Mundial contra España.

Se espera que 'La Pulga' reciba una despedida legendaria ante Benín, en el mismo momento en que Ronaldo abandona enojado la concentración de Portugal, al parecer por última vez.



