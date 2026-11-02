«Sem Steijn no quiso entrar como suplente ante el Fortuna. Estaba demasiado emocionado»

Dejar a Sem Steijn en el banquillo en el Feyenoord-Fortuna Sittard no fue solo una decisión de Giovanni van Bronckhorst. El propio centrocampista «no se encontraba bien», según explicó Van Bronckhorst en la rueda de prensa previa al duelo contra el Inter.

El Feyenoord se adelantó 1-0 ante el Fortuna Sittard el sábado por la tarde, pasada una hora de juego. Luciano Valente remató a gol un pase atrás de Anis Hadj Moussa.

Los visitantes empataron a cinco minutos del final. Fue precisamente Shiloh ‘t Zand, cedido por el Feyenoord, quien marcó con un disparo desde fuera del área.

Tras el empate, Steijn, conocido por su capacidad goleadora, no llegó a entrar en el campo. «Después de ese 1-1, por supuesto que quieres hacer un cambio ofensivo y creo que Sem también, por supuesto, de acuerdo con mi cuerpo técnico... Cuando se acercaron a él para que entrara, bueno, se veía que todavía estaba afectado».

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«Creo que quizá todavía le afectaba no haber entrado. Así que tampoco consideramos que estuviera preparado para hacerlo. Por eso decidí dejar las cosas como estaban», explicó Van Bronckhorst.

«Nuestra intención sí era darle entrada. Y a veces, bueno, a veces un jugador tampoco se encuentra en condiciones de entrar. Sobre todo después de que le dijeran que tenía que volver a sentarse».

«En cualquier caso, ha vuelto a entrenarse bien en los últimos días y está preparado para entrar mañana. A veces, como entrenador, tienes que valorar en ese momento si conviene o no dar entrada a alguien. Y mañana la situación será distinta», concluyó.

El Feyenoord se enfrentará al Inter el martes a las 21:00 horas en la Liga de Campeones. El partido se disputará en De Kuip y podrá verse en Ziggo Sport.