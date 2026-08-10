España será la vigente campeona en el Mundial femenino 2027 , con la selección española buscando revalidar su primer gran título al volver a triunfar en Brasil el próximo verano. Inglaterra fue subcampeona en Australia en 2023 y, después de derrotar a España en la final de la Eurocopa de 2025, volverá a ser una seria aspirante al trofeo en 2027, con Estados Unidos y Japón también entre las primeras favoritas.

Pero antes, estas selecciones tienen que clasificarse para el torneo. Al margen de Brasil, anfitriona, Japón es una de las 17 naciones que ya lo han conseguido, junto a Australia, coanfitriona y semifinalista en 2023, y muchos más equipos se les unirán logrando su billete durante los próximos días, semanas y meses.

La UEFA tiene 11 plazas en el torneo, mientras que la AFC tiene garantizados seis representantes y la CONCACAF y la CAF, al menos cuatro. Por su parte, tres rivales de Brasil en la CONMEBOL acompañarán a la anfitriona en el torneo y también habrá una plaza para la OFC. Después, quedarán tres plazas en juego en las repescas intercontinentales, que se completarán en febrero de 2027.

Entonces, ¿qué naciones ya han asegurado su plaza en el Mundial femenino 2027? ¿Y qué selecciones podrían ser las siguientes en sellar su clasificación? GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el camino hacia Brasil...

¿Qué equipos se han clasificado para el Mundial femenino 2027?

Equipo Confederación Clasificado el Brasil CONMEBOL Anfitriona Australia AFC 13 de marzo de 2026 China AFC 14 de marzo de 2026 Corea del Sur AFC 14 de marzo de 2026 Japón AFC 15 de marzo de 2026 Filipinas AFC 19 de marzo de 2026 Corea del Norte AFC 19 de marzo de 2026 Nueva Zelanda OFC 15 de abril de 2026 Alemania UEFA 5 de junio de 2026 Argentina CONMEBOL 5 de junio de 2026 Colombia CONMEBOL 5 de junio de 2026 Dinamarca UEFA 9 de junio de 2026 Francia UEFA 9 de junio de 2026 España UEFA 9 de junio de 2026 Argelia CAF 8 de agosto de 2026 Marruecos CAF 8 de agosto de 2026 Camerún CAF 9 de agosto de 2026 Malaui CAF 9 de agosto de 2026

Al margen de la inclusión automática de Brasil como anfitriona, las primeras plazas de clasificación para el Mundial femenino 2027 estuvieron en juego en la Copa Asiática femenina 2026 de la AFC en marzo, donde se decidieron los seis representantes garantizados de la confederación asiática. Alcanzar las semifinales garantizaba una plaza en el Mundial y, por ello, Australia, China, Corea del Sur y Japón aseguraron su presencia con victorias en cuartos de final.

Las cuatro derrotadas de esos cruces de cuartos compitieron después en dos partidos de play-off, con las ganadoras clasificándose para el Mundial y las perdedoras avanzando a las repescas intercontinentales. Filipinas selló su billete a Brasil al derrotar a Uzbekistán, mientras que Corea del Norte se impuso a China Taipéi.

Nueva Zelanda se unió en abril a la lista de equipos clasificados para el Mundial, gracias a una ajustada victoria por 1-0 sobre Papúa Nueva Guinea en la tercera y última ronda de clasificación de la OFC. Su rival derrotado se unirá el próximo año a Uzbekistán y China Taipéi en las repescas intercontinentales.

Alemania se convirtió en la primera selección europea en sellar su billete para Brasil, cuando venció 2-0 a Noruega a principios de junio para ganar su grupo de clasificación con un partido de margen. Inglaterra se habría unido a ella esa misma noche si hubiera evitado la derrota en España, pero una dura derrota por 4-0 colocó a la selección española, vigente campeona del mundo, en la pole position, y tanto ella como Dinamarca y Francia se hicieron con las tres plazas automáticas restantes de la UEFA pocos días después.

Los primeros representantes de la CONMEBOL, aparte de Brasil como anfitriona, también quedaron confirmados a principios de junio. Pese a un decepcionante empate 1-1 con Perú, la plaza de Argentina en el torneo quedó asegurada después de abrir una ventaja de cuatro puntos dentro de las dos primeras posiciones de la clasificación de la Nations League, mientras que la victoria por 1-0 de Colombia, líder de la tabla, sobre Uruguay selló su presencia en el torneo. Esas eran las únicas dos plazas de clasificación automática disponibles, mientras que Venezuela y Ecuador irán a las plazas de repesca intercontinental tras terminar tercera y cuarta, respectivamente.

Los representantes africanos empezaron a confirmarse en agosto, en la Copa Africana de Naciones femenina aplazada. Los equipos que alcanzan las semifinales del torneo, que inicialmente estaba previsto para disputarse en marzo, se clasifican directamente para el Mundial y una WAFCON maravillosamente sorprendente significa que habrá dos debutantes en Brasil el año pasado, después de que Argelia y Malaui alcanzaran las semifinales. Argelia nunca había superado la fase de grupos en el torneo, mientras que Malaui ni siquiera había jugado antes una WAFCON. Marruecos y Camerún, esta última selección condenó a la vigente campeona Nigeria a su peor WAFCON de la historia al derrotarla en cuartos de final, también viajarán a Brasil el próximo verano.

¿Qué equipos pueden clasificarse a continuación para el Mundial femenino 2027?

Las siete plazas de clasificación restantes de la UEFA se confirmarán más adelante este año, con selecciones como Inglaterra, Suecia, Italia, Noruega y Países Bajos obligadas a recorrer la vía del play-off. Ese camino comenzará en el parón internacional de octubre y concluirá en la ventana que se extiende entre noviembre y diciembre, con otra plaza para las repescas intercontinentales también en juego.

Las últimas clasificadas directas llegarán después desde el Campeonato W de la CONCACAF, que se disputará en noviembre de 2026. Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Haití, Panamá, Costa Rica y El Salvador disputarán ese campeonato continental, en el que habrá en juego cuatro plazas de clasificación automática y dos plazas de play-off para el Mundial.

Las repescas intercontinentales se disputarán en febrero de 2027 para decidir las tres últimas naciones que jugarán el Mundial femenino de Brasil. Uzbekistán, China Taipéi, Venezuela, Ecuador y Papúa Nueva Guinea ya tienen confirmada su participación en ese torneo hasta ahora. Dos naciones de la CAF, dos de la CONCACAF y dos de la UEFA se unirán a ellas, y su identidad quedará confirmada antes de que termine el año.

¿Cuándo es el Mundial femenino 2027?

Brasil albergará el Mundial femenino 2027, cuyo inicio está previsto para el 24 de junio de 2027. En el torneo se utilizarán ocho sedes diferentes en ocho ciudades distintas, entre ellas el icónico estadio Maracaná de Río de Janeiro. La final del Mundial femenino 2027 se disputará el 25 de julio de 2027. Las fechas adicionales relativas a las distintas fases del torneo se confirmarán a su debido tiempo, y también están todavía por comunicarse los detalles del sorteo oficial de la fase de grupos.

A medida que empieza a tomar forma la lista de equipos clasificados para el Mundial femenino 2027, crece la expectación por lo que promete ser un torneo excepcional. Los aficionados al fútbol femenino pueden implicarse aún más en la competición utilizando un código promocional de bet365. Este código ofrece atractivas bonificaciones, lo que permite a los aficionados realizar apuestas estratégicas sobre los resultados del torneo, la dinámica de los equipos y el rendimiento de las jugadoras, para una experiencia de seguimiento y apuestas más atractiva y enriquecida a medida que se desarrolla el camino hacia 2027.

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