Seleccionador de Nueva Zelanda: «La mentalidad de Egipto ha cambiado... y veo el gol de Salah desde hace 10 años»

Darren Bazley, seleccionador de Nueva Zelanda, mostró su frustración por el pobre rendimiento de su equipo en la segunda parte del partido contra Egipto, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Nueva Zelanda ganaba 1-0 hasta el minuto 58, cuando Mustafa Zico empató para Egipto. Luego marcaron Mohamed Salah y Mahmoud Trezeguet.

Egipto, que había igualado 1-1 ante Bélgica en la primera fecha, lidera el Grupo 7 con 4 puntos, mientras Nueva Zelanda cierra la tabla con uno.

«Es frustrante», declaró Bazley a Reuters. «Jugamos bien en la primera parte, marcamos un gol magnífico y creamos muchas ocasiones».

Y añadió: «Dominamos la posesión gran parte del primer tiempo y nos sentíamos cómodos. No pasamos mucho peligro».

En el descanso hablamos de lo que debíamos mejorar, pero en la segunda parte no pudimos recuperar ese ritmo.

El técnico neozelandés añadió: «Egipto salió con otra mentalidad en la segunda parte y aceleró el ritmo. Ellos hicieron un buen trabajo tras el descanso, pero es frustrante perder. Podríamos haber sido nosotros los que celebrábamos al final».

Y concluyó: «Tienen jugadores excepcionales; Salah marcó un gol que le he visto anotar en los últimos diez años, cuando entra al área y remata con la izquierda. Aun así, en general, creo que defendimos bien ante jugadores como él durante gran parte del partido».