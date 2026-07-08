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Muhammad Sharaf Eldeen

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Seleccionador de Noruega: «Tenemos problemas de salud antes del partido contra Inglaterra»

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Noruega superó a Brasil en los octavos de final

Stolle Solbakken, seleccionador de Noruega, ha reconocido que varios jugadores están enfermos antes del partido de cuartos contra Inglaterra, previsto para la noche del sábado al domingo. Un mes de viajes, entrenamientos y partidos intensos ha afectado al equipo.

Entre los afectados destaca el delantero Jürgen Strand Larsen.

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Solbakken declaró a la prensa: «Solo Jürgen ha tenido fiebre, aunque algunos han tosido de forma esporádica. Los aires acondicionados, los vuelos y los vestuarios no ayudan. Somos 50 en la delegación, así que algún problema era de esperar».

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Marcus Holmgren Pedersen se perdió la victoria 2-1 ante Brasil en octavos por enfermedad, aunque Solbakken cree que la presión del Mundial también afectó al jugador de 25 años.

El técnico declaró a la agencia «Reuters»: «Sin ser médico, creo que, al ser joven, llegó al Mundial pensando: “Seré el suplente de Julian (Rairson)”. Jugó dos partidos, rindió muy bien, recibió mucha motivación, tenía la cabeza llena de ideas… y luego se vino abajo».

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