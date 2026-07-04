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Seleccionador de Marruecos: ¿Enfrentarnos a Francia? Estamos preparados

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Los Leones del Atlas no temen a nadie

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, celebró la clasificación de los «Leones del Atlas» para los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Canadá el viernes en el estadio «NRG» de Houston, en los octavos de final.

Wahbi declaró a «beIN Sports» tras el encuentro: «Nuestro objetivo era clasificarnos. Esperaba un estilo de juego concreto. Canadá aprovechó sus ocasiones y fue impresionante, pero me gustó nuestra reacción. Les hicimos daño en la segunda parte».

Y añadió: «Si quieres llegar lejos, debes superar momentos duros, pero estoy muy contento; el equipo mostró mucha energía».

Wahbi destacó que la reacción en la segunda parte mostró el carácter y la madurez táctica de Marruecos, y que el triunfo fue merecido. También recordó que la siguiente ronda exigirá aún más concentración y preparación mental.

Sobre los cuartos de final, afirmó: «¿Francia o Paraguay? Para nosotros no cambia nada; estamos preparados».

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