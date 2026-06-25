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Seleccionador de Italia: Malagò debe decidir; Mancini (1,72) es favorito sobre Conte (2,00)

Italia
Fichajes

Giovanni Malagò sustituye a Gabriele Gravina como presidente de la FIGC tras la eliminación de Italia del Mundial 2026. Superada la decepción, la selección debe pasar página, empezando por el banquillo. Elegir al nuevo seleccionador será la primera y delicada decisión del nuevo número uno de la federación.


Las casas deapuestas apuntan a una carrera de dos: Roberto Mancini, campeón de la Euro 2020, a 1,72, y Antonio Conte, ex del Nápoles, a 2,00. Más atrás aparecen Claudio Ranieri (cuota 8,00) y, como opción remota, Pep Guardiola (cuota 16,00). Malagò debe elegir al timonel que guíe la remontada.

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