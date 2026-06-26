Seleccionador de Irán: «Hemos superado esta crisis... y queremos hacer feliz a nuestro pueblo frente a Egipto»

Amir Qalinoi, seleccionador de Irán, afirmó que su equipo busca hacer sentir orgulloso a su pueblo en el decisivo partido contra Egipto, que puede darles el pase a la fase eliminatoria del Mundial. El técnico evitó opinar sobre las celebraciones previas al encuentro.

Tras dos empates ante Bélgica y Nueva Zelanda, Irán aún aspira a liderar el Grupo 7, pese a las complicaciones de entrada y salida de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses flexibilizaron las restricciones de viaje antes del duelo contra Egipto, si bien la Federación Iraní de Fútbol denunció el miércoles que los responsables «causaron problemas» durante el traslado del equipo desde México.

Kalinoi admitió que las restricciones «nos afectaron físicamente» en los primeros partidos, pero ahora el equipo está «más preparado y en mejor forma».

Qalinoi añadió que poder ingresar a Estados Unidos con antelación «era nuestro derecho y debimos tenerlo en los dos partidos anteriores».

Para evitar más debates sobre las celebraciones del «orgullo», la rueda de prensa previa al partido comenzó con la lectura, por parte de un responsable de la FIFA, de un comunicado de la Federación Iraní que indicaba que Qalinoi solo respondería a preguntas sobre el encuentro contra Egipto.

Pese a ello, el debate derivó enseguida hacia la decisión de los organizadores locales de incluir el partido en las celebraciones del Orgullo de Seattle.

Qalinoi, reiterando las palabras del seleccionador egipcio Hossam Hassan, afirmó que su equipo solo piensa en el partido.

«Seremos positivos y no pensaremos en ningún otro tema... Queremos llevar alegría a nuestro pueblo», afirmó Kalinoui.

Y concluyó: «Toda nuestra atención se centrará en el partido de mañana y en salir airosos del encuentro; cualquier otra cosa queda descartada… No queremos hablar de ello. Solo hablaremos de fútbol, de lo maravilloso que es este deporte y de lo divertido que va a ser».