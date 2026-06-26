Eimers Fai, seleccionador de Costa de Marfil, tilda de «racistas» los comentarios del exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger.

Schweinsteiger, comentarista del Mundial 2026 en la cadena alemana ARD, había calificado el fútbol africano de «desordenado» y «ajeno a los estilos tradicionales».

Antes de la victoria alemana por 2-1 en la segunda jornada, el exjugador del Bayern afirmó que Alemania debía «prepararse para un partido impredecible a ratos».

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Añadió que la selección de los «Elefantes» practica un «fútbol africano», que describió como «a veces alejado de los estilos tradicionales, un poco desorganizado y menos dado a las jugadas tácticas».

Tras la victoria marfileña 2-0 ante Curazao en la tercera jornada, Fai declaró a la prensa que se sentía decepcionado por las palabras del alemán.

El seleccionador marfileño declaró: «Cuando se conoce el fútbol como él lo conoce, resulta extraño que hable de esa manera… Y eso es lo que podríamos llamar (recientemente) racista si queremos llamar a las cosas por su nombre… Pero esa es la realidad. Hoy en día vivimos en un mundo en el que todo el mundo goza de libertad para expresar sus opiniones».

Y añadió, según informó la agencia «Reuters»: «No puedo cambiar su punto de vista ni su forma de hablar, pero sí puedo demostrar en el campo que el fútbol africano no es solo fuerza física: tenemos gran técnica y excelentes estrategias».

«El Bastian marfileño»

Fay admira el estilo de juego de Schweinsteiger, de su etapa en Bayern Múnich y Manchester United, tanto que un amigo le apodó «Bastian».

Y añadió: «Espero que sea solo un comentario torpe, no lo que realmente piensa. Así es la vida y el fútbol hoy: muchos analistas y exjugadores buscan llamar la atención».

Y concluyó: «Fue una estrella mundial, pero ahora busca llamar la atención. Tiene derecho a opinar, pero nosotros seguiremos adelante e intentaremos ignorarlo».