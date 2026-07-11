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SSC Napoli v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

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Selección nacional: las negociaciones por el puesto de seleccionador están en pleno apogeo. Cambio radical en las apuestas: según las casas de apuestas, Conte supera a Mancini

SSC Nápoles
Fichajes

Primero el director técnico, luego el entrenador. Así lo planea el presidente de la Federación, Giovanni Malagò, encargado de elegir al nuevo seleccionador italiano. Una vez designada la primera figura, el número uno de la FIGC afirma que «el resto es menos complicado»: resolver el duelo entre Antonio Conte y Roberto Mancini, quienes ya dirigieron a la azzurra. Según Snai y Sisal, las cuotas han cambiado: Antonio Conte, ahora a 1,72 (antes 2,00), lidera sobre Mancini, a 2,00. Completa el podio virtual Claudio Ranieri (12,00), libre tras dejar la Roma, mientras que la «opción» Pep Guardiola se paga a 33 veces la apuesta, misma cuota que Simone Inzaghi, nuevo


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