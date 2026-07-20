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cm grafica guardiola italia 2027

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Selección nacional: la reunión con Maldini y Leonardo acerca a Guardiola. Su cuota como seleccionador se reduce a la mitad y supera a Mancini y Pirlo

Italia

Una reunión en Barcelona entre Maldini, Leonardo y Guardiola reactiva la opción de que Pep dirija a la selección italiana, modificando por completo el panorama del banquillo. Además, su cuota como posible seleccionador ha bajado de 5,00 a 2,25 en las casas de apuestas Sisal y Snai.


Su cuota se ha reducido a más de la mitad y lo sitúa por delante de Mancini y Pirlo, ahora con 3,00 y 3,25, respectivamente. Como afirmó el nuevo presidente de la FIGC, Malagò, no eran los únicos candidatos. Una clara referencia a Guardiola, un guiño que hace soñar a toda Italia, que espera volver a despegar de la mano del entrenador más laureado de los últimos veinte años.

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