Selección nacional: la reunión con Maldini y Leonardo acerca a Guardiola. Su cuota como seleccionador se reduce a la mitad y supera a Mancini y Pirlo

Una reunión en Barcelona entre Maldini, Leonardo y Guardiola reactiva la opción de que Pep dirija a la selección italiana, modificando por completo el panorama del banquillo. Además, su cuota como posible seleccionador ha bajado de 5,00 a 2,25 en las casas de apuestas Sisal y Snai.
Su cuota se ha reducido a más de la mitad y lo sitúa por delante de Mancini y Pirlo, ahora con 3,00 y 3,25, respectivamente. Como afirmó el nuevo presidente de la FIGC, Malagò, no eran los únicos candidatos. Una clara referencia a Guardiola, un guiño que hace soñar a toda Italia, que espera volver a despegar de la mano del entrenador más laureado de los últimos veinte años.