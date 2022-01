Selección mexicana, con tres nombres de emergencia para sustituir al Tata Martino

Gerardo Martino ha sufrido una serie de descalabros importantes al frente de la Selección mexicana que incluso han puesto en duda su continuidad pues ha perdido el respaldo de los aficionados y un sector del gremio por la falta de resultados, aunque ha recibido el apoyo de sus jugadores.

Sin embargo, en la Federación Mexicana de Futbol entienden que en caso de que se presenten malos resultados que pongan en riesgo la clasificación al Mundial de Qatar 2022, tal como sucedió previo al Mundial Brasil 2014, tendrían que llevar a cabo un plan emergente.

Dicho plan trataría de un 'bomberazo', como en su momento lo hizo Miguel Herrera y que terminó quedándose de forma definitiva al frente del combinado nacional, dirigiendo la Copa del Mundo pero siendo despedido meses después por la agresión a un miembro de los medios de comunicación.

Al interior de las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol han confesado a GOAL que se tiene presente un plan de emergencia, si el entrenador rosarino no cumple con los objetivos, donde surgen tres nombres que convencen a los diferentes dueños de los clubes así como los altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol.

Dichos nombres tienen rodaje en el futbol mexicano, conocen a los futbolistas que pueden convertirse en herramientas, han entregado resultados positivos y creen que pueden sacar el barco adelante, si todo falla conforme a lo presupuestado.

Apenas este martes, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol confesó que pensaban en al menos conseguir siete de los nueve puntos que se encuentran en disputa en la fecha triple de enero de 2022, en busca del boleto a Qatar 2022, donde se encuentran debajo de Canadá y Estados Unidos en la tabla general de la Eliminatoria.

Los últimos resultados contra el combinado de las barras y las estrellas y el país de la hoja de maple, así como una combinación de resultados, fueron suficiente para que el Tri descendiera posiciones, también en el Ranking FIFA donde no les ha alcanzado para volver a meterse entre las diez mejores selecciones del mundo, perdiendo la posibilidad de ser cabeza de serie.

“En la vida no hay garantías, hay que salir, trabajar, ganarse el trabajo y el resultado. Estoy confiado en el trabajo del Tata, estoy convencido, así que lo vamos a seguir apoyando”, dijo De Luisa en teleconferencia de prensa durante la presentación de un socio comercial respecto a la continuidad de Martino.

“En cuanto a pedir, recordemos que pedir no empobrece, me encantarían tres victorias, pero la realidad es que en fechas FIFA, con una ventan triple, conseguimos siete puntos, si podemos conseguir siete o más estaríamos contentos y bien enfilados, nos faltan seis partidos, cuatro de local, dos contra rivales directos, a nivel localía tenemos esa ventaja. No tengo la duda de que vamos a calificar”, agregó.

Ricardo Ferretti, viejo conocido de selecciones, se ha perfilado como la opción uno en dicha baraja, seguido por el entrenador de Rayados de Monterrey Javier Aguirre y el director técnico de los Diablos Rojos de Toluca Ignacio Ambríz, quien ha sido uno de los más cotizados de la línea de mexicanos.

Quien no es una opción es el entrenador de los Tigres Miguel Herrera pues de acuerdo con la investigación, el incidente con el relator Christian Martinoli en 2015 en el Aeropuerto de Filadelfia luego de ganar la Copa Oro de manera polémica no ha pasado desapercibido en el entorno de la Federación Mexicana de Futbol.

Aunque en un principio se pensaba que México clasificaría caminando a Qatar 2022, la realidad es que esto ha venido a menos y han tenido que lidiar con diferentes problemas. El Tri es actualmente tercero con 14 puntos en el octagonal final, a dos de distancia del líder Canadá, con posibilidades de caer a la zona de repechaje pues se avecinan los compromisos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá.

Es ahora donde Gerardo Martino deberá corregir el camino y conseguir los resultados esperados para que no haya un cambio en el banquillo, una 'silla caliente' para cualquier entrenador pues la presión es importante para cualquiera en el. Quedan seis partidos pendientes en la Eliminatoria, 18 puntos en disputa y deberán sumar la mayor cantidad de puntos posibles si quieren amarrar cuanto antes posible la clasificación.