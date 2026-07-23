Selección italiana, la Serie A «vota a Antonio»: se desploma la cuota de Conte como seleccionador, para las casas de apuestas Mancini queda fuera

Son horas frenéticas y (quizá) decisivas para la elección del nuevo seleccionador de la selección italiana. En el día en que la Lega de la Serie A se reúne para la Asamblea, los clubes de la máxima categoría del fútbol italiano habrían identificado en Antonio Conte el nombre preferido para el banquillo de Italia. Un movimiento que, según se desprende del análisis de los expertos en apuestas de Planetwin365 y Goldbet, vuelve a mezclar las cartas y desploma a 2,75 la cuota de un Conte-bis, frente al 12,00 de hace apenas veinticuatro horas. Así, el exentrenador del Napoli y la Juventus vuelve a situarse en la pole para el cargo de seleccionador, al mismo nivel que Andrea Pirlo.





Sigue al acecho Pep Guardiola, a 3,50, una opción sugerente pero sobre la que pesan las incógnitas desde el punto de vista económico. Mientras tanto, anoche Roberto Mancini reveló que no ha habido contactos con la nueva cúpula de la FIGC, y así, de ser un nombre fuerte, para los bookies el seleccionador que llevó a Italia a conquistar la Eurocopa 2021 queda fuera de la carrera y aparece en la pizarra con una cuota de 7,50. Una situación en continua evolución, por tanto, y quién sabe si ya esta misma tarde-noche (cuando se espera una comparecencia ante la prensa tras la Asamblea) el escenario puede volver a cambiar.