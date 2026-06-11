Selección de Túnez: un tercer virus afecta al equipo japonés antes del Mundial

La selección japonesa sufre otra baja importante de cara a la fase final del Mundial 2026.

Japón está en el Grupo E con Túnez, Suecia y Países Bajos.

Ahora se confirma la baja de Wataru Endo, capitán de los “Samuráis”, por lesión muscular.

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Su lugar lo ocupará Shuto Machino, convocado por el seleccionador Hajime Moriyasu.

Antes, ya habían quedado descartados Kaoru Mitoma, del Brighton, por rotura del isquiotibial, y Takumi Minamino, del Mónaco, con una rotura de ligamento cruzado.