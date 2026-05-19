El seleccionador Roberto Martínez anunció la lista para el Mundial. Cristiano Ronaldo (41) jugará su sexto torneo.
Portugal se medirá a Colombia, Congo y Uzbekistán. El campeón de Europa de 2016 viajará este verano a Estados Unidos con un plantel sólido.
En su lista de 27 jugadores, Martínez ha incluido cuatro porteros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho.
Los nueve defensas son Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias y Tomás Araújo.
En el medio campo figuran Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.
En ataque, João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Ronaldo buscarán los goles.
Sin Kroupi.
La semana pasada, el diario deportivo portugués A Bola apuntaba que Junior Kroupi (AFC Bournemouth), de 19 años, podría ser la gran sorpresa en la lista de Martínez para el Mundial.
El joven, que esta temporada ha marcado doce goles en la Premier League, podría haber elegido a Portugal gracias a su madre portuguesa, pero de momento seguirá con la sub-21 de Francia.