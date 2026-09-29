Tarek Sektioui, seleccionador de Omán, anunció el once titular con el que se enfrentará a la selección de Kuwait en el cierre de la primera fase de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

El encuentro se disputa en el estadio Príncipe Abdullah Al Faisal, en la ciudad de Yeda, que acoge el torneo hasta el próximo 6 de octubre.

Ambas selecciones juegan en el Grupo 1, que incluye también a Arabia Saudí e Irak.

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La alineación de Sektioui para el partido entre Omán y Kuwait quedó de la siguiente manera:

El portero Ibrahim Al Mukhaini, Harib Al Saadi, Ahmed Al Kaabi, Amjad Al Harthi, Musab Al Shaqsi, Khalid Al Braiki, Jamil Al Yahmadi, Nasser Al Rawahi, Hussein Al Shahri, Abdulsalam Al Shukaili, Issam Al Subhi.

Por su parte, la alineación del portugués Hélio Sousa para la selección de Kuwait fue la siguiente:

El portero Abdulrahman Al Fadhli, Rashed Al Dosari, Fahad Al Hajri, Abdulaziz Mahran, Muath Al Dhafiri, Khalid Al Murshed, Jassem Al Matar, Mahdi Dashti, Mohammed Daham, Eid Al Rashidi, Shabib Al Khaldi.

La selección de Omán espera que Irak tropiece esta noche ante Arabia Saudí, para asegurarse el pase a semifinales en caso de conseguir la victoria ante Kuwait.

La selección de Kuwait ya se había despedido del torneo tras las derrotas en las dos últimas jornadas ante Arabia Saudí e Irak.