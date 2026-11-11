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Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images
Loai Mohamed
Traducido por

Seis meses después: el movimiento del Manchester United abre la puerta al regreso de Guardiola a los banquillos

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El español Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, ha entrado en el círculo de candidatos para dirigir a la selección de los Estados Unidos, en sustitución del argentino Mauricio Pochettino, quien se prepara para marcharse con el fin de dirigir al Manchester United, según informaciones de prensa.

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Mauricio Pochettino está vinculado con la posibilidad de asumir el banquillo del Manchester United como sucesor de Michael Carrick, después de haber alcanzado, según los informes, un acuerdo verbal con el club inglés este miércoles, en medio de las expectativas de que su fichaje se cierre en los próximos días y de que Carrick sea informado de la decisión de su destitución antes del final de la semana. 

La directiva del Manchester United ha decidido prescindir de Carrick durante el actual parón internacional, a la luz de los decepcionantes resultados cosechados por el equipo, que solo ha logrado dos victorias en sus últimos 10 partidos de la Premier League, pese a su emocionante empate 4-4 ante el Aston Villa. 

Carrick asumió el cargo el pasado mes de enero como sucesor del portugués Rúben Amorim, antes de recibir un contrato por dos años en mayo, después de llevar al equipo al tercer puesto y a la clasificación para la Liga de Campeones, pero la caída de resultados devolvió su futuro al terreno de las dudas. 

Pese a asegurar que no pensaba en dimitir tras el empate ante el Aston Villa, los informes apuntaron al deseo de la directiva del Manchester United de resolver el asunto del nuevo entrenador antes del enfrentamiento ante el Liverpool en el estadio de Anfield el próximo 22 de noviembre. 

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El traspaso de Pochettino a Old Trafford pondría a la Federación Estadounidense de Fútbol ante la necesidad de buscar un nuevo seleccionador, y quizás eso ocurra tras disputar dos partidos previstos ante Haití el próximo sábado y miércoles. 

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El diario "The Athletic" informó de que los responsables de la selección estadounidense ya han comenzado a debatir los posibles nombres para suceder a Pochettino, y Guardiola destaca como uno de los principales objetivos, hasta el punto de considerarse un objetivo prioritario en el proceso de selección. 

Según el informe, el nombre del técnico español se barajó internamente en distintos niveles del proceso de búsqueda del nuevo director técnico, en medio del interés estadounidense por contratar a uno de los entrenadores más destacados del fútbol mundial. 

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Pese a que Guardiola, de 55 años, no tiene prisa por volver a los banquillos, el informe señaló que siempre ha mostrado interés por la idea de trabajar en Estados Unidos, lo que podría hacer que la oferta estadounidense resulte de su interés. 

Guardiola rechazó el pasado mes de julio la oportunidad de dirigir a la selección de Italia, tras conversaciones con la Federación Italiana de Fútbol. 

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Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana, declaró al diario "La Repubblica": "Pep fue sincero. Se ha tomado un periodo de descanso, en parte por motivos familiares, pero si fuera a vivir cualquier experiencia como entrenador, lo habría hecho con nosotros". 

Guardiola dejó el Manchester City al final de la pasada temporada, tras pasar 10 años con el equipo, durante los cuales conquistó 20 títulos, antes de asumir el cargo de embajador global del City Football Group (CFG), por lo que lleva alejado de los banquillos unos 6 meses. 

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Pese a su alejamiento de los banquillos, la posibilidad de vivir una nueva experiencia con la selección de Estados Unidos podría representar un desafío distinto para el técnico español, que hasta el momento no ha definido la fecha de su regreso al trabajo.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

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