El jugador récord de la selección se decantó por cuatro candidatos en su columna de Sky. Entre ellos también figura Marc-Andre ter Stegen, del Ajax de Ámsterdam, que podría recoger el testigo del nuevamente retirado Manuel Neuer. Matthäus da por hecho «que seguro estará», escribió, y subrayó: «Si sigue rindiendo en Ámsterdam, es un candidato para ser el número uno en la portería alemana».

A largo plazo, Matthäus ve a Jonas Urbig, del Bayern de Múnich allí el número dos por detrás de Neuer en el que previsiblemente será su último año, como el futuro de la portería alemana, a quien la DFB debe «formar» para «tener en el futuro un número uno claro en los torneos. Por edad, es el que puede jugar más torneos». Por lo demás, mencionó a Loris Karius, del Schalke 04, y a Noah Atubolu, del Eintracht de Fráncfort.

En total, según Matthäus, siete u ocho porteros entrarían en consideración para una convocatoria. Además del cuarteto mencionado, últimamente también han sonado Alexander Nübel (Besiktas de Estambul), Finn Dahmen (Augsburgo), Mio Backhaus (Friburgo) y Oliver Baumann (Hoffenheim).

Lothar Matthäus: Entonces Loris Karius tiene «buenas opciones»

Karius tendría, ante todo, «buenas opciones» de ser convocado si se aplica el principio del rendimiento. «La pasada temporada paró de forma sobresaliente y tuvo una participación decisiva en el ascenso del Schalke». También después del ascenso, como por ejemplo en el 0-0 contra el Bayern de Múnich, demostró su clase. «El pasado que vivió con Klopp en Liverpool debería quedarse en un cajón», añadió Matthäus, aludiendo así a un momento clave en la carrera de Karius.

Karius había sido un habitual bajo palos con Klopp en el Liverpool hasta 2018, antes de cometer un grave error en la final de la Champions League de aquel año contra el Real Madrid y acabar costándole a su equipo la Orejona. Después llegaron cesiones al Besiktas de Estambul y al Union Berlín, antes de que el hoy futbolista de 33 años abandonara definitivamente a los Reds en 2022 como agente libre. Durante su etapa en el Bósforo, la relación con Klopp se enfrió, según un informe de kicker, por lo que no volvió a disputar ni un solo partido a las órdenes del técnico. En enero de 2025 firmó por el Schalke, algo que resultó ser un golpe de suerte para todas las partes.

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Selección alemana: ¿Por qué ter Stegen nunca fue el número uno de Alemania en un gran torneo?

Sin embargo, una nueva oportunidad de ter Stegen en la portería alemana probablemente solo entraría en consideración si también se le garantizara un puesto de titular. Tras varios años como número dos por detrás de Neuer y una enorme mala suerte con las lesiones, al ya veterano portero de 34 años nunca se le concedió estar bajo palos como número uno en un gran torneo. También para el Mundial 2026, para el que Neuer acabó regresando de su retiro de la selección alemana, en principio estaba previsto como guardameta titular.

Sin embargo, una vez más su cuerpo le jugó una mala pasada, por lo que incluso a nivel de club acabó apartado y fue degradado en el FC Barcelona. Tras una polémica de varias semanas y una operación de espalda, el pasado invierno llegó una cesión al FC Girona, donde una lesión muscular en el muslo frenó su progresión. En verano, ter Stegen llegó a un acuerdo con el Ajax para una cesión hasta final de temporada.

En siete partidos hasta la fecha, ter Stegen ha encajado once goles, aunque también cometió un error en los playoffs de la Conference League. Su contrato en Barcelona, donde ya no tiene futuro, sigue vigente hasta 2028.

A Alemania le espera, para el debut de Klopp, que supuestamente estaría pensando en convocar una lista XXL para el inicio de su etapa, una visita a Países Bajos en la Nations League. El póker de partidos internacionales se completa con dos encuentros ante Grecia y un partido en casa contra Serbia.