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Michael Carrick pronunció un apasionado monólogo de cinco minutos durante su rueda de prensa del viernes en un intento desesperado por arengar a la plantilla del Manchester United. El técnico, muy cuestionado, exigió humildad y trabajo duro a sus jugadores tras la humillante derrota sufrida a mediados de semana en la Champions League.

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Aumenta la presión en Old Trafford

El entrenador del Manchester United, Carrick, lucha por conservar su puesto tras una humillante derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League. En medio de las crecientes dudas sobre su futuro, el técnico de 45 años aprovechó su rueda de prensa del viernes para lanzar un enérgico llamamiento. En lugar de esperar a las preguntas, Carrick abrió su comparecencia semanal ante los medios en Carrington con un discurso preparado de antemano.

Habló con pasión durante más de cinco minutos para abordar la crisis actual. El excentrocampista exigió una reacción inmediata antes del crucial partido de la Premier League contra el Bournemouth del domingo. Subrayó la necesidad urgente de que todos en el club muestren humildad y trabajen duro.

La exigencia de recuperar los estándares históricos del club

Durante su extensa intervención, Carrick advirtió a su plantilla, que atraviesa dificultades, de que debe volver a los estándares de élite establecidos por las leyendas del United. Mencionó expresamente a figuras emblemáticas del club como Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby, Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs y Wayne Rooney. El entrenador asumió toda la responsabilidad por la reciente crisis de identidad del equipo, pero prometió resolverla pronto.

«Hoy empezaré yo. Solo quiero decir algunas cosas. Creo que es importante», dijo Carrick, según recoge ESPN. «Mi responsabilidad es poner sobre el terreno de juego a un equipo que represente a este club, que represente a sus aficionados y de cuya identidad puedan sentirse orgullosos.

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«Nos hemos alejado de eso recientemente en algunos partidos, y soy plenamente consciente de ello y estoy haciendo algo al respecto. Creo que es importante que todos lo reconozcamos. Yo, desde luego, lo reconozco. Lo teníamos y, si soy totalmente sincero, hemos perdido un poco el rumbo, pero lo recuperaremos. Estoy totalmente convencido de que lo recuperaremos. Hay que respetar a este club, respetar lo que exige, porque es muy, muy importante para mí».

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Una advertencia tajante a los jugadores

Carrick dejó meridianamente claro que no tolerará la falta de compromiso de nadie en el vestuario. Insistió en que respetar al club y entender sus grandes exigencias sigue siendo su máxima prioridad.

Cuando los periodistas le preguntaron si el resto del club compartía esa intensa pasión, respondió sin dejar lugar a dudas. «Sí, la comparten. Al cien por cien. Y, si no es así, este no es su sitio», contestó.

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«Ese espíritu, esa unidad, esa cohesión tienen que estar presentes. Y lo están, y lo estarán. En cualquier caso, me aseguraré de que así sea. Solo busco soluciones para que avancemos, así de sencillo».

Una prueba crucial contra el Bournemouth

La atención se centra ahora en el decisivo partido de la Premier League del domingo contra el Bournemouth en Old Trafford. Solo una victoria convincente aliviará la creciente presión sobre el cuerpo técnico.