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Bruno FernandesGetty
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Segundo intento: el Al-Hilal se prepara para arrebatar a Bruno Fernandes en invierno con una oferta tentadora

Al Ittifaq vs Al Hilal
Al Ittifaq
Al Hilal
1ª División
Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
B. Fernandes
Arabia Saudí
Inglaterra
Portugal

Su contrato finaliza en el verano de 2027

Cobertura total
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Un informe periodístico reveló este lunes el interés del Al-Hilal saudí por fichar al portugués Bruno Fernandes durante el próximo mercado de invierno.

Según el portal "TuttoMercatoWeb", el Al-Hilal se prepara para presentar una oferta de 55 millones de euros (45 millones de libras esterlinas) el próximo mes de enero para fichar al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes.

Esto ocurre tras la aparición de informaciones sobre la paralización de las conversaciones para la renovación en Old Trafford, ya que el contrato actual de Bruno finaliza en el verano de 2027.

El informe aseguró que el Al-Hilal está dispuesto a realizar un nuevo intento para fichar al centrocampista portugués, después de que este rechazara sus ofertas el año pasado.

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Fernandes rechazó anteriormente una oferta tentadora, dejando clara su voluntad de competir al más alto nivel, aunque más tarde reconoció que tuvo la sensación de que el Manchester United habría aceptado su salida, al afirmar: "Esto me duele un poco".

Según los informes, el Milan también vigila su situación, mientras que Fernandes mantuvo recientemente conversaciones francas con el entrenador Michael Carrick.

El jugador de 32 años sigue siendo una figura clave en Old Trafford, pero las dificultades que atraviesa el Manchester United y la incertidumbre que rodea su futuro podrían convertir el mes de enero en un punto de inflexión decisivo.

Hasta el momento no se ha confirmado ninguna oferta oficial por parte del Al-Hilal saudí ni de ningún otro club, pero los rumores van en aumento ante la proximidad del final del contrato de Bruno.

  

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