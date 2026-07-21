El Chelsea anunció oficialmente este martes por la noche la incorporación del internacional inglés Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, para reforzar las filas de los Blues en la próxima etapa.

El Chelsea señaló a través de su página oficial que Rogers, de 23 años, firmó un contrato que lo mantendrá en Stamford Bridge hasta el año 2033, y se unirá a la plantilla del técnico Xabi Alonso antes de la nueva temporada.

Rogers llega al Chelsea después de haberse consolidado como uno de los talentos ofensivos jóvenes más destacados de la Premier League.

Durante su etapa en el Aston Villa, sus goles y asistencias decisivas contribuyeron a marcar 40 goles en 85 partidos de la Premier League, guiando a los Villanos hasta el cuarto puesto de la Premier League, antes de levantar la Europa League la temporada pasada.

Desde su debut con la selección absoluta de Inglaterra en noviembre de 2024, Rogers se ha convertido en un jugador fundamental en las filas de los Tres Leones, disputando 22 partidos internacionales y representando a su país en el Mundial 2026, que la selección de Inglaterra terminó en tercer lugar.

Varios medios de comunicación ingleses señalaron que el fichaje de Rogers le costó a las arcas del Chelsea 117 millones de euros (138 millones de euros), convirtiéndose en el segundo fichaje más caro de la Premier League, después del traspaso de Alexander Isak el verano pasado del Newcastle al Liverpool por 125 millones de libras esterlinas.

Cabe señalar que el Arsenal fue el principal interesado en incorporar a Arsenal al inicio del periodo de fichajes de verano, antes de que el Chelsea se moviera y le arrebatara al jugador de las garras de los Gunners.

El Chelsea publicó a través de su cuenta oficial en "X" para anunciar el fichaje un vídeo de Rogers, y lo acompañó con el comentario "eligió al Chelsea", en referencia a la competencia con el Arsenal por el fichaje.



















