Como anunciaron los Schwarzgelben este lunes, el internacional griego de 18 años firmará en Dortmund un contrato hasta el 30 de junio de 2031. Karetsas ya había superado el reconocimiento médico el miércoles.

«Con su creatividad y su inteligencia de juego, Kos enriquecerá a nuestro equipo. Tiene una gran calidad técnica y la capacidad de encontrar soluciones rápidas en espacios reducidos, especialmente en el último tercio», cita al director deportivo Ole Book.

El propio Karetsas también se mostró entusiasmado con el siguiente paso en su carrera: «Borussia Dortmund es un club especial y estoy increíblemente orgulloso de poder vestir ahora la camiseta schwarzgelbe. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros y de jugar pronto en este impresionante estadio ante nuestros aficionados. Quiero aportar mi parte para que juntos tengamos éxito».

Fichajes del BVB: solo Dembélé fue más caro que Karetsas

Según informaciones de los medios, el Borussia abonará una cantidad fija de traspaso de 30 millones de euros, además de bonus de hasta dos millones de euros por Karetsas al cuatro veces campeón belga. Según el Ruhr Nachrichten, Genk se aseguró además en las negociaciones un porcentaje del diez por ciento de una futura venta.

En volumen total (aproximadamente 32 millones de euros), el mediapunta sería así un poco más barato que el hasta ahora fichaje récord del Dortmund, Ousmane Dembélé, quien llegó al conjunto de Westfalia en el verano de 2016 procedente del Stade Rennes por 35 millones de euros.

Para Genk, por su parte, el acuerdo supone una venta récord. Karetsas releva a Tolu Arokodare, que el año pasado había sido vendido por 26 millones de euros a los Wolverhampton Wanderers.

Según ha trascendido, el BVB lleva ya varias semanas de acuerdo con el griego, pero hasta el final se topó con las exigencias persistentes del club belga de primera división en lo referente al traspaso.

Getty Images

Konstantinos Karetsas apunta a ser el sucesor de Julian Brandt en el BVB

En los Schwarzgelben, Karetsas está previsto como sucesor de Julian Brandt, cuyo contrato con el BVB expiró tras el final de la pasada temporada. Además del Dortmund, también numerosos otros clubes habían mostrado interés en el adolescente, entre ellos, según los rumores, también el AC Milan y el Paris Saint-Germain. Sin embargo, el talentoso técnico solo quería ir al Dortmund.

Karetsas nació en Genk y comenzó ya con seis años en la cantera del club belga de primera división KRC. Durante su etapa juvenil pasó entretanto dos años y medio en el RSC Anderlecht, pero regresó a Genk a comienzos de 2023.

Allí debutó en la primera división con solo 16 años, y la pasada temporada ya fue una pieza absolutamente clave en este club histórico del centro de Bélgica. En la campaña recién terminada, Karetsas firmó tres goles y nada menos que 18 asistencias.

Después de Joane Gadou, Kaua Prates y Justin Lerma por un total de unos 30 millones de euros, Karetsas es ya el cuarto fichaje del BVB este verano. Sin embargo, las operaciones de mercado del Borussia aparentemente todavía no han terminado: también debería llegar Said El Mala, del 1. FC Köln.