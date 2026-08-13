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Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

Segunda toma: un fenómeno histórico enciende la Roshn Saudi League

Abha vs Al Hazem
Abha
Al Hazem
1ª División
Arabia Saudí

cifra histórica

Las competiciones de la Roshn Saudi League se encendieron con una cifra histórica que se repite por segunda temporada consecutiva, y ello en la jornada inaugural de la nueva temporada 2026-2027.

Las competiciones de la presente temporada arrancaron con el enfrentamiento entre el Abha y el Al-Hazem, donde este último logró la victoria por dos goles a uno, en el marco de la primera jornada del campeonato de la Roshn Saudi League.

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Abdulaziz Al-Dawsari abrió el marcador en el minuto tres del partido a favor del Al-Hazem, firmando así una cifra histórica que se repite por segunda vez.

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Según la red de estadísticas futbolísticas "Opta", el Al-Hazem logró marcar el gol inaugural de la Roshn Saudi League por segunda edición consecutiva, después de que el portugués Fábio Martínez consiguiera anotar el primer tanto la temporada pasada.

Esta es la primera vez que el Al-Hazem logra la victoria en su partido inaugural en la historia de sus participaciones en el campeonato de la Roshn Saudi League.

Cabe destacar que la Roshn Saudi League se ha convertido en una de las ligas más destacadas a nivel mundial, dados los nombres relucientes que reúne procedentes de distintos países europeos.

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